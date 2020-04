E buona Pasqua a tutti quelli che la passeranno in ospedale. Non vi dimenticheremo. E ci auguriamo che chi continua a parlare di fase due e a cercar di capire come uscir fuori da questa terribile situazione, si ricordi quale fosse lo stato del nostro servizio sanitario nazionale quando il ciclone coronavirus ebbe inizio. Quanti lutti ci sono costati i tagli profondi! Quanti posti di terapia intensiva ci fossero! Quanti dipendenti del settore, e con quali contratti! E di quanti atti di coraggio e altruismo ci fu bisogno perché la nottata passasse il più in fretta e il meglio possibile.