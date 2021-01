Contratto integrativo Chiesi. Perplessità

Abbiamo ricevuto diverse critiche all’articolo che riportava il rinnovo del Contratto Integrativo aziendale della Chiesi farmaceutici.

L’articolo ovviamente non l’abbiamo scritto noi ma è uno dei tanti che sono apparsi in questi giorni su vari organi di stampa probabilmente su ispirazione della stessa Chiesi, dato il tono elogiativo.

Molti si sono lamentati dell’esigua indennità di mansione o della vergognosa pratica di pedinare i dipendenti.

I sindacati dovrebbero provvedere.

A noi ha impressionato il passo del contratto in cui si dice che l’informatore scientifico è inserito nell’area commerciale, facendo riferimento al D.Lgs. 541/92. Perché allora non fare riferimento al diritto romano?

Come dovrebbe essere noto il D.Lgs. 541/92 è stato abrogato dall’art. 158 del D.Lgs. 219/06 il quale dice chiaramente all’art. 122 e all’art. 126 che “gli informatori scientifici devono riferire al servizio scientifico di cui all’articolo 126, dal quale essi dipendono”. “Servizio scientifico che deve essere indipendente dal Servizio marketing dell’impresa farmaceutica”

Non siamo giuristi, ma ci risulta che l’art. 1339 cc (Inserzione automatica di clausole) afferma che le clausole imposte dalla legge sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti. Tradotto: il contratto è nullo, almeno per quella parte che inserisce l’ISF nell’area commerciale sia perché non è conforme alla legge sia perché fa riferimento ad un D.Lgs. abrogato nel 2006.

Inoltre nell’ordinamento giuridico italiano una norma di fonte inferiore, come un contratto aziendale o nazionale, non può porsi in contrasto con la norma di fonte superiore come un D.Lgs. (gerarchia delle fonti del diritto). Nel caso in cui avvenga un contrasto del genere si dichiara l’invalidità della fonte inferiore dopo un accertamento giudiziario.