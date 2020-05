Incontro Sindacati Farmindustria. Femca fa sapere la sua posizione in attesa di una risposta di Farmindustria. N.d.R.

I temi posti nella discussione sono stati: gestione dello smart-working, modalità delle attività lavorative in questa fase di emergenza, richiesta alle Istituzioni competenti di Protocolli sanitari univoci, gestire la ripartenza dell’informazione scientifica a medici e ospedali, in mancanza dei quali provvederemo a costituire linee guida comportamentali da condividere con le varie aziende, omogeneità nel territorio nazionale sulle modalità dell’informazione scientifica.

Come OO.SS. abbiamo posto con forza che in questo momento è indispensabile costituire una cabina di regia a livello nazionale per governare tutte le dinamiche che stanno provenendo da più parti (Aifa, Ministero della salute, Regioni, medici, aziende), iniziando una interlocuzione con tutti i soggetti istituzionali per costruire un percorso comune per la gestione complessiva della ripartenza dell’attività dell’informazione scientifica del farmaco.

Abbiamo affermato che passata la fase emergenziale l’informazione “de visu” nei contatti personali con la classe medica, rimane insostituibile e altre forme di tipo informatiche non sarebbero efficaci e squalificherebbero le professionalità e le competenze degli Isf attualmente acquisite ed il valore delle relazioni umane rimangono strategiche per trasmettere le corrette informazioni scientifiche dei farmaci per la salvaguardia della salute dei cittadini.

Si è convenuto in questa fase di sottoscrivere un documento congiunto per definire un percorso con tempi da concordare in relazione alla dinamica epidemiologica per un confronto più stringente con i soggetti istituzionali e con la classe medica per avere una maggiore e auspicata uniformità della ripartenza delle attività.

N.d.R.: avevamo avuto delle indiscrezioni sull’incontro Farmindustria Sindacati, ma non li avevamo pubblicati sia perché erano solo indiscrezioni non ufficiali sia perché preferivamo rimanere in attesa di un comunicato ufficiale unitario delle tre sigle sindacali o un comunicato congiunto Farmindustria Sindacati.

Da noi interpellati gli altri sindacati ci hanno fatto sapere che anche loro avrebbero preferito un documento condiviso con Farmindustria e un comunicato unitario delle stesse OO.SS.. In ogni caso di fronte ad un documento ufficiale di Femca, per dovere di cronaca, l’abbiamo pubblicato anche per venire incontro alle aspettative di colleghi che hanno come fonte WhatsApp dove circolano non sempre cose aderenti alla verità.

Al momento non c’è ancora nessuna posizione chiara da parte di Farmindustria sulla possibilità di costruire un percorso comune con le OO.SS a difesa dell’informazione scientifica “face to face”, ritenuta dalle organizzazioni sindacali, e da noi, necessaria.