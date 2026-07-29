News

Premio Università di Siena per valorizzare l’informazione scientifica

Foto di Redazione Fedaiisf Redazione Fedaiisf3 giorni fa
416 1 minuto di lettura

Riceviamo e pubblichiamo la sottostante mail che ci comunica una iniziativa dell’Università di Siena per promuovere presso gli ISF associati Fedaiisf il Premio UniSi per la divulgazione scientifica affinché lo promuovano presso le loro aziende. Ovviamente il comunicato è esteso a tutti gli ISF che ci leggono.

Il confronto con il mondo della ricerca e dell’innovazione farmaceutica rappresenta un tassello fondamentale per restare aggiornati e offrire le migliori opzioni terapeutiche.

In questo contesto, la qualità, il rigore e l’etica della comunicazione scientifica giocano un ruolo cruciale. È proprio per riconoscere e valorizzare le migliori eccellenze in questo campo che il Master in Divulgazione Scientifica dell’Università di Siena, si fa promotore del Premio UniSi (https://premio-divulgazione.unisi.it/).

Il Premio, il primo in Italia promosso all’interno di una istituzione universitaria e interamente dedicato alla comunicazione della salute in ambito medico e medico-veterinario, assegnerà riconoscimenti a progetti di Disease Awareness, programmi di supporto ai pazienti (PSP), attività di formazione ed HCP engagement.

Spesso le aziende farmaceutiche e nutraceutiche sviluppano progetti di altissimo valore scientifico e sociale che meritano di essere portati all’attenzione del mondo accademico e istituzionale.

L’evento conclusivo e la premiazione si terranno a Siena a Giugno 2027.

Certi che condividerà il valore di questa iniziativa volta a promuovere una cultura della salute sempre più trasparente, rigorosa e vicina alle persone, La ringraziamo in anticipo per la Sua preziosa collaborazione.

Per qualsiasi informazione e per iscrivere i progetti è possibile consultare la pagina https://premio-divulgazione.unisi.it/ o fare riferimento alla segreteria organizzativa:

 Un cordiale saluto,

Università di Siena & Format Medicom

 

 

 

 

 

LOCANDINA digitale premio UniSi ISF

Tag
Foto di Redazione Fedaiisf Redazione Fedaiisf3 giorni fa
416 1 minuto di lettura
Foto di Redazione Fedaiisf

Redazione Fedaisf

Promuovere la coesione e l’unione di tutti gli associati per consentire una visione univoca ed omogenea dei problemi professionali inerenti l’attività di informatori scientifici del farmaco.

Articoli correlati

EpaC, malati pronti a mobilitazione contro ritardi sofosbuvir

14 Luglio 2014

Data driven sul web aiuta a profilare i medici

13 Gennaio 2023

Conclusa mobilità in Stroder

7 Marzo 2015

Scatta lo sciopero dei medici di famiglia di Belluno

15 Settembre 2017
© Copyright 2026, All Rights Reserved  |  Fedaiisf Federazione delle Associazioni Italiane degli Informatori Scientifici del Farmaco CF 91011770293 Credits DigiFe
Pulsante per tornare all'inizio
Fedaiisf Federazione delle Associazioni Italiane degli Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco