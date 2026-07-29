Premio Università di Siena per valorizzare l’informazione scientifica

Riceviamo e pubblichiamo la sottostante mail che ci comunica una iniziativa dell’Università di Siena per promuovere presso gli ISF associati Fedaiisf il Premio UniSi per la divulgazione scientifica affinché lo promuovano presso le loro aziende. Ovviamente il comunicato è esteso a tutti gli ISF che ci leggono.

Il confronto con il mondo della ricerca e dell’innovazione farmaceutica rappresenta un tassello fondamentale per restare aggiornati e offrire le migliori opzioni terapeutiche.

In questo contesto, la qualità, il rigore e l’etica della comunicazione scientifica giocano un ruolo cruciale. È proprio per riconoscere e valorizzare le migliori eccellenze in questo campo che il Master in Divulgazione Scientifica dell’Università di Siena, si fa promotore del Premio UniSi (https://premio-divulgazione.unisi.it/).

Il Premio, il primo in Italia promosso all’interno di una istituzione universitaria e interamente dedicato alla comunicazione della salute in ambito medico e medico-veterinario, assegnerà riconoscimenti a progetti di Disease Awareness, programmi di supporto ai pazienti (PSP), attività di formazione ed HCP engagement.

Spesso le aziende farmaceutiche e nutraceutiche sviluppano progetti di altissimo valore scientifico e sociale che meritano di essere portati all’attenzione del mondo accademico e istituzionale.

L’evento conclusivo e la premiazione si terranno a Siena a Giugno 2027.

Certi che condividerà il valore di questa iniziativa volta a promuovere una cultura della salute sempre più trasparente, rigorosa e vicina alle persone, La ringraziamo in anticipo per la Sua preziosa collaborazione.

Per qualsiasi informazione e per iscrivere i progetti è possibile consultare la pagina https://premio-divulgazione.unisi.it/ o fare riferimento alla segreteria organizzativa:

Format Medicom: Mariangela Smeraldo (3209799140 – redazione@formatmedicom.it)

Mariangela Smeraldo (3209799140 – redazione@formatmedicom.it) Università di Siena: Silvia Cantara (cantara@unisi.it)

Un cordiale saluto,

Università di Siena & Format Medicom

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