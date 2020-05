Rendiamo noto che ad una più attenta verifica il documenti protocollato GR 39/21 che disponeva la sospensione l’attività degli ISF per tutto maggio è un falso.

Infatti porta lo stesso numero di protocollo GR 39/21 che ha per oggetto le procedure operative per la gestione delle ricette farmaceutiche dematerializzate in relazione all’emergenza COVID.

Ce ne scusiamo con i lettori.

La Redazione