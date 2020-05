Riaperta Sezione AIISF di Perugia

In data odierna, 11 maggio 2020, si è ricostituita la preesistente sezione AIISF di Perugia, intitolata al nostro amato collega VINICIO VICARI, scomparso prematuramente.

In seguito a votazioni degli iscritti, avvenute in modalità on line, è risultato un direttivo così composto:

PRESIDENTE: dott. Chiocchini Guido (tel. 346 3611892; mail guido.chiocchini@gmail.com)

VICEPRESIDENTE: dott. Colausig Davide (tel. +39 335 8137630; mail davide.colausig@astrazeneca.com)

SEGRETARIO: dott.ssa PENNA SIMONA (tel. 348.8759715; mail simopenna@hotmail.com)

TESORIERE: dott. CIAPPI ANDREA (tel. 338 4540676; mail solvay74@hotmail.com)

CONSIGLIERE: dott. BATTAGLINI MARCELLO (tel. 345 9170824; mail marcello.battaglini@libero.it)

CONSIGLIERE: dott.ssa CASCIARI CARLA (tel. 347 4544232; mail carla@casciari.it)

CONSIGLIERE: dott.ssa LEO MARIA TERESA (tel. +39 338 1443593; mail mariateresaleo@libero.it)

CONSIGLIERE: dott.ssa PEPPONI ELISABETTA (tel. 3403476595; mail pepponielisabetta@gmail.com)

Cordialmente

Simona Penna

(Segretario AIISF VINICIO VICARI – sez. Perugia)

È per me un grande piacere farVi i complimenti e le congratulazioni per la vostra elezione e per la rinascita della storica sezione di Perugia.

A Voi i più sentiti e sinceri auguri da parte del Consiglio Nazionale.

Segreteria Nazionale AIISF