Shedir Pharma. Revocato il sequestro preventivo

In data 29 novembre 2019 Shedir Pharma S.r.l. definiva in adesione le annualità 2014 e 2015 per un importo totale di Euro 662 migliaia (incluse imposte e sanzioni), importo che aveva capienza nel fondo rischi precedentemente accantonato.

Oltre alla notifica del citato provvedimento di sequestro non sono stati notificati alla Società o alle sue controllate ulteriori provvedimenti e/o accertamenti integrativi rispetto alle circostanze già oggetto di adesione ed ai fatti alle stesse correlati.

La Società – per il tramite dei suoi legali – provvederà pertanto (i) a notiziare il Pubblico Ministero incaricato circa il già intervenuto accordo con l’Agenzia delle Entrate e l’esito positivo delle ulteriori attività ispettive sopra indicate nonché (ii) ad acquisire l’ulteriore documentazione presente nel fascicolo presso la competente Procura ed in generale elementi utili a fondarsi un giudizio rispetto a quanto precede.

La Società sta comunque svolgendo gli opportuni approfondimenti volti a verificare quanto contestato.

Si comunica in ogni caso che il provvedimento di sequestro non ha in alcun modo inciso sulla normale operatività aziendale.