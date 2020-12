Stefani, CIO Chiesi: “Con il cliente medico sta cambiando il classico rapporto con l’informatore”

Riportiamo uno stralcio dell’intervista che Umberto Stefani, CIO (chief information officer) della Chiesi, ha rilasciato a Fabrizia Fabbri di Zerouno.web. Stefani è in Chiesi da 17 anni, prima era alla Barilla. Dal 2018 è anche Digital Transformation Officer.

Per l’intervista integrale cliccare: “Umberto Stefani (Chiesi): “L’innovazione è un gene che inseriamo nel DNA dell’azienda”

(… omissis)

Stefani: L’organizzazione IT deve essere coerente rispetto all’organizzazione aziendale, quindi deve esserci un legame quotidiano con il business. Dobbiamo garantire un costante allineamento tra l’evoluzione del business e l’organizzazione IT.

Noi abbiamo due anime: una applicativa, ed è la componente dell’organizzazione che si interfaccia con il business, e una tecnologica. La prima deve mappare esattamente l’organizzazione del business, avere punti di riferimento costanti e solidali nei confronti delle funzioni di business e l’interlocutore IT deve essere in grado di dialogare con la specifica funzione di business.

L’anima tecnologica è più funzionale, ma deve funzionare a supporto della parte applicativa: l’infrastruttura esiste perché ci sono le applicazioni che a loro volta ci sono perché il business ha dei processi e ha bisogno di un supporto.

(… omissis)

Umberto Stefani: Quelli a cui, come industria farmaceutica, vendiamo i nostri prodotti sono i distributori, i wholesale, le farmacie e poi c’è il nostro cliente prescrittore, il medico. Noi non abbiamo rapporti diretti con i medici, ma supportiamo le funzioni di business che hanno questo rapporto. In questo periodo, per esempio, stiamo ripensando insieme al marketing e alle vendite tutto il tema della customer experience.

La relazione con il medico, anche a seguito del periodo che stiamo vivendo (ma non solo, in realtà c’è stata un’accelerazione a causa della pandemia su un trend che era già in atto), sta cambiando significativamente: il classico rapporto informatore-medico, fatto di visite periodiche è un po’ obsoleto e si sta attivando una serie di canali digitali che abilitano una nuova relazione. Una relazione che può essere, da una parte, anche più frequente, con momenti di contatto anche non diretti, ma che, dall’altra, si caratterizza per una combinazione di contenuti che noi eroghiamo al medico e che possono essere cercati dal medico in autonomia o che spinti dai nostri informatori.

Per fare questo lavoro dobbiamo conoscere il comportamento, l’esigenza del medico per capire come possiamo informarlo in una maniera più efficace e più efficiente, non propinando in modo massivo le informazioni ma cercando di veicolare solo quello che è di suo reale interesse.

Naturalmente l’altra faccia di questo lavoro riguarda i nostri informatori scientifici, che costituiscono il 50% della popolazione aziendale, perché devono imparare a gestire queste nuove modalità di interazione e quindi sarà necessario fornire loro gli strumenti, anche in termini formativi, giusti per poterlo fare.