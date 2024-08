Bayer, sentenza favorevole del tribunale di Filadelfia sul diserbante glifosato. In borsa azioni in ascesa

Bayer in ascesa dopo la vittoria dell’appello contro il Roundup in tribunale a Philadelphia

Bloomberg Law News – Jef Feeley – Aug. 16, 2024

La corte d’appello ritiene che le richieste di diffida siano state annullate dalla legge federale.

La sentenza potrebbe preparare il caso per la revisione da parte della Corte Suprema degli Stati Uniti

Le azioni Bayer AG sono balzate dopo una vittoria significativa per la società tedesca nella lunga causa sull’effetto cancerogeno del suo diserbante Roundup (glifosato)

Giovedì, la corte d’appello di Filadelfia ha concluso che le normative federali che regolano l’etichetta del pesticida, dove sono riportate le avvertenze, sono sostituiscono le leggi della Pennsylvania, in base alle quali un cliente di Roundup in Pennsylvania aveva sostenuto che la Monsanto avrebbe dovuto avvisarlo dei rischi di cancro: la persona avrebbe sviluppato un linfoma, di tipo Non-Hodgkin, per colpa del diserbante.

La sentenza del collegio di tre giudici suggerisce che una delle rivendicazioni centrali contro la Bayer potrebbe fallire nella corte dello stato americano, dove si trova la maggior parte dei casi attuali.

Le azioni Bayer sono aumentate fino al 10% nelle prime contrattazioni tedesche di venerdì, il più grande guadagno nel mercato borsistico infragiornaliero da cinque anni. Il titolo era sceso di circa il 49% negli ultimi 12 mesi e di oltre il 70% da quando Bayer ha completato l’acquisizione della società agricola Monsanto nel giugno 2018.

Nell’ultimo anno, le giurie dei tribunali statali hanno sanzionato Bayer con miliardi di dollari di danni per la cattiva gestione del prodotto da parte di Monsanto. La decisione, se reggerà a ulteriori appelli, potrebbe rendere più facile per Bayer superare migliaia di cause legali che accusano Monsanto di nascondere i rischi per la salute del Roundup.

Cos’è il Roundup di Bayer e perché è controverso?:

Bayer ha accantonato fino a 16 miliardi di dollari per risolvere più di 100.000 casi sul Roundup, che ha acquisito quando ha acquistato Monsanto per 63 miliardi di dollari. La multinazionale ora affronta una seconda ondata di cause per l’erbicida, molte delle quali includono reclami per mancata avvertenza che sono stati alla base di molti dei verdetti della giuria contro l’azienda.

Nella loro decisione, la corte d’appello degli Stati Uniti ha citato come la regolamentazione federale richieda che le avvertenze sanitarie sulle etichette dei pesticidi siano conformi a quelle approvate dall’Environmental Protection Agency.

La sentenza potenzialmente predispone il caso per la revisione da parte della Corte Suprema degli Stati Uniti. A febbraio, un’altra corte d’appello federale di Atlanta ha respinto l’argomentazione della società tedesca secondo cui la legge federale prevale, o supera, la legge statale su quali avvertenze devono essere pubblicate sui pesticidi.

La sentenza crea una “spaccatura tra le corti d’appello federali e richiede una revisione da parte della Corte Suprema degli Stati Uniti”, ha affermato un portavoce della Bayer in un’e-mail. La Bayer insiste sul fatto che il Roundup è sicuro.

Bayer valuta la richiesta di fallimento “Texas Two-Step” per Roundup

Il prossimo passo potrebbe comportare una revisione più completa da parte della corte d’appello di Philadelphia, che potrebbe richiedere mesi e potrebbe rinviare i processi programmati in Pennsylvania, ha affermato Holly Froum, analista di Bloomberg Intelligence, in una nota. Ciò potrebbe ridurre l’esposizione finale di Bayer nel contenzioso complessivo, mantenendo potenzialmente i costi di transazione entro la spesa aziendale di 16 miliardi di dollari, ha affermato Froum.

Tom Kline, un avvocato di Philadelphia che ha rappresentato un uomo che sostiene che l’esposizione a Roundup ha causato il suo linfoma non-Hodgkin, non ha risposto immediatamente a un’e-mail che chiedeva un commento sulla sentenza.

In un altro caso Roundup, un cliente di Kline ha ricevuto più di 2 miliardi di dollari da una giuria di Philadelphia. A giugno, tuttavia, quel verdetto è stato ridotto dell’82% a 400 milioni di dollari.

Il caso è Schaffner contro Monsanto Corp., 22-3075, Corte d’appello degli Stati Uniti per il terzo circuito (Filadelfia).

