Sez. AIISF Modena. In segno di gratitudine una targa al Dr. Carra di Sassuolo nel momento del pensionamento

Venerdì scorso la Sez. AIISF di Modena ha consegnato una targa al dott. Roberto Carra di Sassuolo a nome di tutti gli informatori per la sua attenzione verso la nostra categoria.

Il Dr. Carra ha inviato il messaggio che sotto riportiamo.

PER GLI INFORMATORI PASSATI E PRESENTI DELL’AREA SASSUOLO

Gent. Informatori,

Desidero ringraziarvi, sul finire forzato della mia attività come medico di famiglia, per le visite/ interviste che mi avete riservato in questi 45 anni.

Generazioni di informatori in epoche diverse e con stili tanto differenti hanno contribuito, nel bene e nel male, a mantenermi culturalmente e psicologicamente più attivo.

Ringrazio in particolare chi ha mantenuto un contatto nel periodo covid e chi mi ha utilizzato come terapeuta e “trainer” scientifico gratificandomi oltremodo.

Auguro a tutti un tranquillo percorso professionale e che riusciate ad essere molto voi stessi e poco azienda.

Un caro ricordo

Dr. Roberto Carra

Comunicato Sez. AIISF Modena

– Federata Fedaiisf –