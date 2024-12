Mitsubishi. Offerta vendita Pharma per 3,5 miliardi di $

Blackstone, Bain faranno un’offerta per l’unità farmaceutica di Mitsubishi in un’operazione fino a 3,5 miliardi di dollari, dicono le fonti

Market SDceener – 13 dicembre 2024

Le società di private equity globali Blackstone e Bain Capital sono tra gli offerenti finali per Mitsubishi Tanabe Pharma, un’unità del gruppo chimico giapponese Mitsubishi, in un’operazione che potrebbe valutarla tra i 3 e i 3,5 miliardi di dollari, hanno detto tre fonti.

Mitsubishi Chemical ha assunto Goldman Sachs per gestire il processo di vendita e le offerte vincolanti sono previste per il 24 dicembre, hanno detto le fonti.

Anche la società di private equity locale Japan Industrial Partners (JIP) sta facendo un’offerta per l’azienda, hanno detto le fonti, che hanno rifiutato di essere nominate in quanto le informazioni sono riservate.

Blackstone, Bain Capital, Goldman Sachs e Mitsubishi Chemical hanno rifiutato di commentare. Tanabe ha inviato la richiesta di commento della Reuters alla sua società madre.

I rappresentanti di JIP non sono stati raggiungibili e l’azienda non ha risposto a una richiesta scritta di commento inviata tramite il suo sito web.

Mitsubishi Chemical ha dichiarato a settembre, in risposta a una notizia sulla vendita di Tanabe, che il gruppo sta esaminando continuamente il portafoglio di attività ideale per tutte le attività, compresa la farmaceutica, ed esplorando tutte le opzioni, compresa la cessione.

Fondata oltre 90 anni fa, la pipeline di Tanabe, con sede a Osaka, comprende una serie di farmaci per il sistema nervoso centrale, l’immuno-infiammazione e l’oncologia. Ha unità in più di una dozzina di sedi in tre continenti al di fuori del Giappone, come mostra il suo sito web.

Nella prima metà dell’anno fiscale fino alla fine di marzo, il segmento farmaceutico di Mitsubishi Chemical ha registrato un aumento del 6% del fatturato a 232,5 miliardi di yen e un aumento del 28% del reddito operativo di base a 41,4 miliardi di yen, secondo le dichiarazioni del gruppo.

Nota:

La Mitsubishi Keiretsu (三菱グループ?, Mitsubishi Gurūpu, Gruppo Mitsubishi) è la più grande holding finanziaria del Giappone, ed una delle più importanti del mondo. Fu fondata a metà del XIX secolo, da una famiglia di proprietari terrieri nipponici (Iwasaki Yataro) La nascita del marchio Mitsubishi risale al 1875 come azienda di costruzioni navali. La Mitsubishi fabbricò nel 1917 la prima auto giapponese in serie. Dal 1920 la società apre anche un settore aeronautico che durante la seconda guerra mondiale produrrài l temibile aereo da caccia Mitsubishi A6M “Zero”.

La holding è presente in numerosi settori industriali, tra cui la metallurgia (Mitsubishi Heavy Industries), la petrolchimica (Nippon Oil), la chimica fine (Mitsubishi Chemical), la lavorazione del vetro (Asahi Glass), la produzione di automobili (Mitsubishi Motors Corporation), la cantieristica navale, l’aeronautica, l’elettronica (Mitsubishi Electric) e l’agroalimentare (Kirin Brewery). È inoltre presente nel settore immobiliare con la Mitsubishi Real Estate, ed è maggiore azionista di alcune delle principali banche del Giappone.

La Mitsubishi Chemical Corporation (三菱化学株式会社 Mitsubishi Kagaku Kabushiki-gaisha?), o MCC, si è fusa con la Mitsubishi Pharma Corporation fondando la Mitsubishi Chemical Holdings Corporation. Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation è un’azienda farmaceutica con sede a Osaka ed è una filiale di Mitsubishi Chemical Holdings Corporation. È stata costituita nel 2001 dalla fusione di Mitsubishi-Tokyo Pharmaceuticals e Welfide Corporation. Il 1° ottobre 2007, Tanabe Seiyaku Co., Ltd. si è fusa con Mitsubishi Pharma per formare Mitsubishi Tanabe Pharma.

L’8 luglio 2024, Moderna, Inc. e Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (MTPC) hanno ufficialmente stipulato un accordo congiunto per co-promuovere il portafoglio di vaccini respiratori mRNA di Moderna in Giappone, insieme al vaccino COVID-19 di Moderna, Spikevax.

