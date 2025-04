AIISF Sardegna: rinnovata la fiducia al presidente uscente Andrea Deiana, eletto il nuovo Consiglio Direttivo.

Il 29 marzo 2025 si è svolta a Oristano, presso la sala convegni dell’Hotel Mistral 2, l’Assemblea elettiva della Sezione interprovinciale AIISF di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. L’incontro, caratterizzato da una numerosa partecipazione di colleghi provenienti da tutta la Sardegna, ha visto la riconferma di Andrea Deiana alla Presidenza e l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo per il prossimo triennio.

Bilancio positivo delle attività svolte

La giornata è iniziata con la nomina del Presidente dell’Assemblea, Paola Murtas, del Segretario, Antonio Scano, e dei due scrutatori, Michele Spiga e Giovanna Padalino. Il Presidente uscente Andrea Deiana ha poi presentato la sua relazione, illustrando le numerose attività realizzate dalla Sezione sarda di AIISF negli ultimi due anni.

Tra i punti salienti dell’operato dell’Associazione: il gemellaggio con la sezione AIISF di Catania, che ha portato a significative collaborazioni con la Facoltà di Farmacia e l’Ordine dei Medici; il coinvolgimento attivo in progetti nazionali come il Laboratorio Centro Studi Fedaiisf e il neonato Ufficio Stampa; le iniziative locali di solidarietà e formazione, con particolare riferimento ai corsi BLSD che hanno formato tanti informatori scientifici come operatori di primo soccorso.

Di particolare rilevanza strategica è stata la ripresa dei contatti con le istituzioni politiche regionali, soprattutto con l’assessorato alla salute, che ha portato al deposito di una Proposta di legge per l’istituzione del Registro regionale degli ISF in Sardegna, attualmente in attesa di discussione in Commissione Sanità.

Il tesoriere Andrea Fois, coadiuvato da Antonio Scano, ha quindi esposto il bilancio consuntivo del triennio 2022-2024, approvato all’unanimità dall’Assemblea.

Elezioni e nuovo Direttivo

Si è poi proceduto alle operazioni di voto. Per la Presidenza erano candidati Alessandro Pinna Spada e il Presidente uscente Andrea Deiana, con quest’ultimo che ha prevalso per numero di preferenze ed è perciò stato riconfermato Presidente per il prossimo triennio.

Per il Consiglio Direttivo si sono presentati nove candidati per sei posizioni, con la possibilità per ciascun votante di esprimere due preferenze. Al termine dello scrutinio, il nuovo Consiglio Direttivo risulta così composto:

Stefano Serra

Maura Cugia

Antonio Muggianu

Rosario Costorella

Antonello Coppadoro

Andrea Fois

Quest’ultimo, avendo ricevuto lo stesso numero di voti di Antonello Tala, è entrato in Consiglio grazie alla clausola statutaria che prevede in caso di ex equo, l’ingresso del candidato con maggiore anzianità. L’Assemblea ha inoltre votato all’unanimità per accogliere Antonello Tala, primo dei non eletti, come membro aggiunto del Direttivo, senza però diritto di voto.

Il neo-confermato Presidente Andrea Deiana ha rimandato alla prima riunione utile del Direttivo le nomine alle cariche di Vicepresidente, Segretario e Tesoriere, così come previsto dallo Statuto associativo.

Prospettive future

La sezione AIISF Sardegna, che attualmente conta 131 iscritti (in crescita rispetto ai 117 del 2024), ha già pianificato alcune attività per il 2025, che includono:

Il seguito dell’iter per l’approvazione della proposta di legge sul Registro Regionale degli Informatori Scientifici, con l’audizione prevista in Commissione Sanità entro l’estate;

La seconda edizione del memorial Valfrido Orrù a giugno a Sassari, in collaborazione con il Lions Club;

La continuazione dei corsi BLSD, che hanno già certificato 50 informatori come operatori di primo intervento;

Il proseguimento delle attività di beneficenza e formazione.

L’associazione si conferma un punto di riferimento fondamentale per gli informatori scientifici sardi, come testimonia il crescente numero di iscritti, e un interlocutore sempre più riconosciuto dalle istituzioni regionali per quanto riguarda le politiche legate all’informazione scientifica nel settore farmaceutico.

Assemblea AIISF Sardegna 2025 – Relazione