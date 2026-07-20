Cannizzaro sindaco di Reggio Calabria si dimette da deputato

Francesco Cannizzaro è l’autore, come deputato, del P.d.L. che istituisce l’Albo e l’Ordine degli informatori scientifici. Si è dimesso da deputato il 13 luglio scorso.

Eletto sindaco di Reggio Calabria, Cannizzaro deve lasciare il seggio di deputato perché incompatibile. La carica di parlamentare è incompatibile infatti con quella di sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti (articolo 13 comma 3 del dl 138/2011).

Non ci sarà, però, un subentro di un collega azzurro, primo dei non eletti, perché Cannizzaro nel 2022 conquistò il seggio – per lui una riconferma alla Camera – con l’elezione nel collegio uninominale Calabria 05-Reggio Calabria. La successione, quindi, passerà da una tornata di voto straordinaria, con un’elezione suppletiva nel collegio reggino.

Un nuovo – piccolo – test politico per la coalizione, alla vigilia delle Politiche del 2027, oltre che un banco di prova per la scelta del candidato che dovrà provare a raccogliere l’eredità di Cannizzaro.

Alle suppletive correrà il tesoriere azzurro Fabio Roscioli, legale di Fininvest che gestisce le casse del partito

L’avvocato della Fininvest e uomo di fiducia della famiglia Berlusconi a Roma potrebbe sbarcare in Parlamento in autunno. Fabio Roscioli, tesoriere di Forza Italia, sarà candidato in autunno alle elezioni suppletive per sostituire il neo-sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro e ha ottime probabilità di vincere. Cannizzaro infatti, eletto a fine maggio con il 65% dei voti, si è dimesso da deputato il 13 luglio e la Camera ne prenderà atto nella prima seduta utile, ovvero quella di martedì 21. Da quel momento partirà l’iter per sostituirlo.