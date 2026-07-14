Servizio AIFA “Cerca un farmaco”: disponibili nuove informazioni sullo stato di commercializzazione dei medicinali

Il servizio di informazione sui medicinali ad uso umano autorizzati in Italia “AIFA Medicinali”, accessibile anche dalla home del portale AIFA con un clic su “Cerca un farmaco”, si arricchisce di nuovi contenuti informativi sullo stato di commercializzazione di ogni singola confezione di medicinale autorizzata nel nostro Paese. In particolare, sarà possibile distinguere immediatamente se una confezione è commercializzata (“in commercio”), non presente sul mercato (“non in commercio”), temporaneamente assente (“carente”) o se non è mai stata commercializzata in Italia (“mai commercializzata”).

Per ciascuna confezione interessata da uno stato di carenza, la relativa scheda riporterà, se disponibili, le seguenti informazioni:

• la motivazione della carenza

• la data di inizio

• la data di presunta conclusione

• i suggerimenti e le indicazioni di AIFA

• eventuali note informative

Le informazioni relative alle carenze continueranno a essere consultabili anche attraverso gli elenchi pubblicati nella pagina AIFA dedicata ai medicinali carenti, che permettono inoltre di consultare in forma aggregata la lista dei medicinali interessati da carenza, le indicazioni relative alla disponibilità di equivalenti e alle alternative terapeutiche, e alla possibilità di importazione dall’estero.

Dal box “link correlati” è possibile accedere al servizio “Cerca un farmaco” e consultare la pagina dedicata ai medicinali carenti.

AIFA – Pubblicato il: 14 luglio 2026

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