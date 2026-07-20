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Napoli. AIISF invitata alla presentazione del piano organizzativo dell’evento “Salute per tutti – Le Giornate Napoletane della Salute, Prevenzione e Benessere”,

L'evento è in programma il 24 e 25 ottobre 2026 in Piazza del Plebiscito

Foto di Redazione Fedaiisf Redazione Fedaiisf5 ore fa
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Si è tenuto un incontro istituzionale il 14 luglio 2026 nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo a Napoli. Durante la riunione, presieduta dal sindaco Gaetano Manfredi e dall’assessore alla Salute Vincenzo Santagada, è stato illustrato il piano organizzativo dell’evento “Salute per tutti – Le Giornate Napoletane della Salute, Prevenzione e Benessere”, in programma il 24 e 25 ottobre 2026 in Piazza del Plebiscito.

All’incontro erano presenti i direttori generali delle ASL Napoli 1 Centro, Napoli 2 Nord e Napoli 3 Sud, i direttori e i rappresentanti dei poli ospedalieri universitari (Federico II e Vanvitelli), i vertici di importanti strutture ospedaliere – tra cui l’Ospedale dei Colli, il Santobono-Pausilipon, il Cardarelli, l’Istituto Tumori Pascale e la Fondazione Betania – e i rappresentanti degli ordini professionali, in particolare l’Ordine dei Farmacisti e l’Ordine dei Medici e sindacati dei Medici di Medicina Generale.

Hanno preso parte all’incontro anche numerose fondazioni ed enti del settore, inclusa la nostra associazione, l’AIISF (Associazione Italiana Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco).

È stato un momento elettrizzante in cui ogni “attore” ha definito i servizi che metterà in campo per garantire la miglior riuscita dell’ evento. Come ribadito, l’obiettivo principale resta quello di avvicinare le istituzioni sanitarie ai cittadini, dimostrando che la sanità è accessibile a tutti.

L’evento, completamente gratuito e aperto a tutti, offrirà la possibilità di effettuare visite e consulti di prevenzione gratuiti per l’intera cittadinanza.

In quello che si configurerà come un vero e proprio “villaggio della salute” saranno presenti stand informativi e attrezzature diagnostiche all’avanguardia. Sarà inoltre possibile approfondire tematiche legate alla nutrizione e al benessere psicofisico. I visitatori potranno partecipare anche a workshop e conferenze sui principali temi della prevenzione, della gestione delle patologie croniche e della medicina veterinaria.

L’ultima edizione si è svolta il 25 e 26 ottobre 2025, offrendo oltre 40 tipologie di controlli specialistici, tra cui visite cardiovascolari, oncologiche, pediatriche, psicologiche, odontoiatriche e persino veterinarie

 

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Promuovere la coesione e l’unione di tutti gli associati per consentire una visione univoca ed omogenea dei problemi professionali inerenti l’attività di informatori scientifici del farmaco.

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