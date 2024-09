L’Università telematica “Pegaso” conferisce a Marcello Cattani, AD Sanofi e Presidente Farmindustria, la laurea “Honoris Causa”

L’Università Digitale Pegaso del Gruppo Multiversity ha conferito la Laurea honoris causa in Scienze Economiche a Marcello Cattani, Presidente e Amministratore Delegato di Sanofi e Presidente di Farmindustria. Si tratta della prima Laurea honoris causa conferita dall’ateneo digitale. “Non è solo un riconoscimento, ma anche un tributo”, ha sottolineato Manlio Del Giudice, Direttore del Dipartimento di Management ed Economia dell’Università Pegaso.

“Un leader intraprendente e innovatore nel campo biofarmaceutico, che ha plasmato il panorama industriale con la sua visione e il suo impegno”. Con questa motivazione, Marcello Cattani, presidente e amministratore delegato di Sanofi e presidente di Farmindustria, ha ricevuto la Laurea honoris causa in Scienze Economiche dall’Università Digitale Pegaso. Tra i presenti alla cerimonia al Maxxi di Roma, il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, Gianni Letta, Fabio Vaccarono, amministratore delegato di Multiversity, e Pier Paolo Limone, rettore dell’Università Pegaso.

La motivazione

L’Università Pegaso, parte del Gruppo Multiversity, ha riconosciuto in Cattani un leader capace di innovare il settore biofarmaceutico. “Un leader intraprendente e innovatore”, ha dichiarato Limone, sottolineando come Cattani abbia trasformato sfide in opportunità, elevando gli standard del settore e promuovendo l’innovazione a beneficio della società.

Dichiarazioni di Cattani

“Questo riconoscimento – ha spiegato il presidente – chiude il cerchio rispetto al mio percorso di studi che è tutto scientifico, perché oggi quando si parla di salute, di innovazione, di ricerca e di possibilità di cure si parla automaticamente di economia”.

Questa visione dinamica che unisce innovazione e crescita economica è al centro delle strategie di Sanofi e di Farmindustria, ponendo al primo posto la ricerca, la tecnologia e il miglioramento della qualità di vita, ha spiegato Cattani.

Farmaceutica in italia

Cattani ha ricordato i successi dell’industria farmaceutica italiana, primo settore al mondo per crescita dell’export tra il 2021 e il 2023, con un saldo positivo di 17 miliardi di euro nel 2023. La produzione ha raggiunto i 52 miliardi di euro, con oltre 49 miliardi destinati all’export. Gli investimenti in ricerca e sviluppo hanno toccato i 3,6 miliardi, impiegando 70 mila addetti, molti dei quali giovani e donne, in un settore con un welfare aziendale all’avanguardia. “Voglio idealmente condividere questo importante riconoscimento con le colleghe e i colleghi di Sanofi, di Farmindustria e di tutte le nostre imprese perché le rappresento e perché mi sostengono nell’obiettivo comune di rinforzare e valorizzare l’eccellenza, unica, del settore farmaceutico italiano”, ha concluso. Le dichiarazioni del ministro Bernini “Cattani è un protagonista di questi tempi, dove la contaminazione delle competenze è un valore aggiunto, o addirittura un valore necessario. Ricerca scientifica e impresa viaggiano insieme”, ha spiegato il ministro Anna Maria Bernini. “Con la Laurea honoris causa a Marcello Cattani si riconosce il valore di un approccio: l’impegno dell’uomo di scienza con la capacità di fare impresa”, ha continuato. “L’Innovazione e la ricerca scientifica sono i pilastri su cui deve essere fondata la formazione universitaria perché si possa promuovere la trasformazione digitale in corso, in linea con un cambiamento epocale che impatta ogni giorno le nostre vite”, ha concluso.

/

L’evento si è svolto ieri presso il MAXXI – Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo di Roma, alla presenza di numerose figure di spicco, tra cui Anna Maria Bernini, Ministro dell’Università e della Ricerca, Gianni Letta, Fabio Vaccarono, Amministratore Delegato di Multiversity e Presidente dell’Università Pegaso, e Pierpaolo Limone, Rettore dell’Università Pegaso.

La cerimonia ha celebrato non solo il percorso professionale di Cattani, ma anche il ruolo crescente delle università digitali nel riconoscere e promuovere l’innovazione e la leadership nel mondo delle imprese. L’evento ha sottolineato l’importanza di un dialogo continuo tra istituzioni accademiche e industriali per sostenere lo sviluppo economico e l’innovazione tecnologica nel nostro Paese.

L’Università telematica “Pegaso” è un’università telematica privata italiana istituita nel 2006 con decreto e legalmente riconosciuta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR).

L’ente promotore di UniPegaso è una società per azioni del gruppo Multiversity. L’università è stata fondata con la forma giuridica di società per azioni da Danilo Iervolino.

Il 20 aprile 2006, l’ateneo ha ottenuto l’accreditamento ministeriale ed è stato autorizzato a istituire e attivare due corsi di laurea, in giurisprudenza e in scienze dell’educazione e della formazione. L’offerta formativa è stata successivamente ampliata.

La sede legale dell’ateneo è a Napoli. L’università dispone di oltre novanta sedi d’esame sul territorio italiano] ed è convenzionata con centinaia di poli didattici denominati E-learning Center Point (ECP). Dal 2020 gli esami si svolgono anche online.

Pierpaolo Limone è rettore dal 9 gennaio 2023.