Parma. Corso di aggiornamento per medici di medicina generale. AIISF illustra il ruolo dell’informatore scientifico del farmaco nel 2024.

Il 17 aprile alle ore 14 si è svolto il primo corso di aggiornamento per medici di medicina generale in formazione di Parma, in merito al ruolo dell’informatore scientifico del farmaco nel 2024.

Il corso, svolto da alcuni membri del direttivo di AIISF di Piacenza e Parma, si è tenuto alla presenza del coordinatore della formazione della medicina generale dott. Paolo Tosini e alla presidente nazionale Aiisf Dott.ssa Francesca Boni.

L’incontro con i “nuovi” medici di medicina generale si è svolto in un clima partecipato. Anche per i medici di Parma è stata l’occasione per conoscere meglio la normativa che regolamenta l’attività di informazione scientifica. Siamo certi di avere apportato un valore aggiunto in termini di conoscenza della professione Dell’Informatore Scientifico, anello di congiunzione importantissimo tra il clinico e l’Azienda Farmaceutica, il tutto nel rigoroso rispetto delle regole e delle norme.

Si ringraziano i relatori Dr.ssa Paola Nicotera e il Dr. Gianluca Basini rispettivamente Tesoriere e Consigliere della Sez. AIISF di Piacenza e Parma nonché un ringraziamento particolare alla D.ssa Boni Presidente nazionale AIISF, al Dr. Tosini coordinatore della scuola di specialità di medicina generale di Parma che ci ha ospitato ed al Dr.Mario Scali, componente del Tavolo regionale per l’informazione scientifica dal quale è nata la proposta del Corso.

Comunicato AIISF Sez. Piacenza e Parma

– Federata Fedaiisf –