“L’uomo più odiato d’America” condannato a pagare 64 mln di $ e bandito a vita dalla farmaceutica per aver manipolato il prezzo di un farmaco

La cifra corrisponde ai profitti ottenuti dopo aver aumentato il prezzo di un farmaco chiamato Daraprim nel 2015, usato per curare la malaria e che può essere prescritto anche a pazienti con HIV . Il farmaco, che per lungo tempo è stato economico e accessibile, è arrivato a costare 750 dollari rispetto ai 13,50 del prezzo iniziale, con un aumento del 4.000%.

Il famigerato uomo d’affari, che ha vissuto in una prigione federale in Pennsylvania per sette anni per aver frodato gli investitori di una delle società biotecnologiche da lui fondate, dovrà ora affrontare un processo per il suo ruolo in Vyera Pharmaceuticals.