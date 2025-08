Ci ha lasciato Fabio Sponcichetti, Presidente Sez. AIISF Bologna

Ci ha lasciato Fabio Sponcichetti, presidente della Sez. AIISF di Bologna. Era stato eletto da poco, ma in poco tempo ha lasciato un segno profondo in tutti noi. Il 15 giugno era stato eletto anche nel Direttivo nazionale AIISF con delega ai “mezzi digitali”. È difficile trovare le parole adeguate in tragiche circostanze come questa, si rischia di cadere nella retorica.

Fabio è stato una presenza luminosa. In poco tempo ha saputo distinguersi per entusiasmo propositivo, idee brillanti e progettualità. Orientato per passione alle nuove tecnologie aveva già proposto programmi di grande rilievo per l’Associazione. Abbiamo perso una grande e generosa persona.

Oggi sentiamo la sua mancanza, così come sentiamo il vuoto lasciato dal suo esempio e dalla sua presenza.

Fabio, vedovo da qualche anno, lascia orfani i suoi due giovani figli di 12 e 15 anni. Tragedia che si somma a tragedia.

A te, Fabio, il nostro ricordo più caro e il nostro grazie più sincero. Che il tuo cammino ora sia lieve, e che tu possa continuare a vivere nei pensieri, nei racconti e nei gesti di chi ti ha conosciuto e di chi ti ha voluto bene.

A nome di tutti gli informatori giungano le commosse e sincere condoglianze alla famiglia del caro Fabio.