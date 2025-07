Roma. Nasce l’Associazione romana degli Informatori Scientifici

Un gruppo di informatori scientifici di Roma, regolarmente convocati, si sono riuniti il 30 luglio scorso presso Il locale Barcheria.

Presiede la riunione: Irene Diaferio

Funge da segretario: Jacopo Gallo

Nella riunione si è approvata l’adesione alla Federazione Italiana degli Informatori Scientifici del Farmaco e Parafarmaco (Fedaiisf). Si è quindi proceduto alla nomina di un Coordinatore territoriale. È stato eletto all’unanimità il Dott. Domenico De Simone. La nomina ha validità a decorrere dal 30/07/2025 fino al 31/12/2025.

Il verbale dell’assemblea è stato inviato alla presidenza federale Fedaiisf affinché riconosca la costituzione del nuovo coordinamento e riconosca Domenico De Simone Referente Fedaiisf per la Regione Lazio.

__________________________________________

N.d.R.:

Auguriamo ai colleghi romani un cammino ricco di soddisfazioni e crescita. Che questa nuova realtà possa portare benefici alla comunità degli informatori e insieme si possano realizzare importanti traguardi. L’associazione è un esempio di come l’impegno e la collaborazione possano fare la differenza, è un legame che unisce le persone nella condivisione di valori. Le Associazioni degli Informatori sono opera di volontari che si sono liberamente impegnati di adoperare le proprie abilità e capacità per un bene e ideali comuni.

“ Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme è un successo“. Il lavoro di un informatore è un lavoro solitario alla mercé di chi lo usa o abusa, professionalmente parlando. Un’Associazione come Fedaiisf è una comunità di professionisti auto-organizzata che vuole rompere la tradizionale solitudine ed il forte individualismo che spesso caratterizza l’ISF. Investire nella dignità professionale significa investire nel futuro del lavoro.

Le grandi cose non vengono mai da una sola persona, ma da un’unione di persone, l’unione fa la forza!

L’Associazione inoltre fa rete, che è una modalità per fare esperienza, per segnalare avvenimenti ed opportunità, per creare occasioni di riflessione e dibattito sui temi caldi della professione, per collaborare, per elaborare strategie condivise per raggiungere gli obiettivi costitutivi.

Ancora congratulazioni ai colleghi romani