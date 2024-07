Napoli. AIISF all’incontro in Municipio con i Partners e Associazioni che parteciperanno alle “Giornate della Salute e del Benessere”

Il 24 Luglio, presso la Sala della Giunta del Municipio di Napoli si è svolto l’incontro tra Partners ed Associazioni che parteciperanno alla 3a edizione delle Giornate della Salute e del Benessere, organizzate dall’Assessorato alla Salute del Comune di Napoli e che si terranno il 26 e 27 ottobre 2024 in piazza del Plebiscito.

La Sezione Aiisf di Napoli sarà presente per il secondo anno consecutivo grazie all’invito dell’Assessore Santagada che ha sempre manifestato una grande sensibilità nei confronti della nostra categoria e che ha esternato anche nel corso dell’incontro in oggetto. In rappresentanza della Sez. Aiisf Napoli hanno partecipato Maria Rosaria Trotta e Massimiliano Radano. È stata un’ occasione per salutare il Sindaco Dr. Gaetano Manfredi, il Dr. Vincenzo Santagada, tutto lo staff dell’assessorato alla Salute, il Dr. Ugo Trama e per presentarsi ai delegati presenti delle Università, Ordini, Dipartimenti, ASL, Croce Rossa, Medici di medicina generale, Professioni sanitarie, Municipalità, Farmacisti e Associazioni di categoria.

Il Sindaco ha ringraziato l’Assessore e tutti coloro che hanno lavorato all’organizzazione di questo evento che è stato fortemente voluto dalla sua amministrazione. Le giornate della Salute, che non vogliono sostituire i regolari accessi sanitari ma affiancarsi ad essi, rappresentano un’ulteriore opportunità per costruire un rapporto tra cittadino ed istituzione sanitaria al fine di migliorare le attività di prevenzione e diagnosi.

Non sempre il cittadino è libero di esprimere i propri bisogni di salute, specie in una città come Napoli caratterizzata da diverse marginalità e in presenza di comunità di migranti a cui, spesso, è difficile accedere al percorso di accesso alle cure.

L’evento ha come obiettivo proprio quello di avvicinare il cittadino in difficoltà per rispondere alle sue necessità. Il Sindaco ha poi ringraziato i Partners tutti altamente qualificati per eccellenza e competenza che, attraverso i loro servizi proposti alla cittadinanza, realizzeranno in pratica gli obiettivi di questa iniziativa.

L’Assessore Santagada ha ricordato il successo delle due edizioni precedenti che hanno realizzato oltre 50.000 prestazioni per ogni anno. L’iniziativa è ormai attesa dai cittadini che hanno trovato risposte ai loro bisogni e che quest’anno presenterà nuovi servizi sanitari ed attività di divulgazione e conoscenza.

Come Sezione Aiisf di Napoli siamo orgogliosi ed onorati di contribuire, secondo il nostro ruolo, a diffondere informazioni relative alla nostra attività professionale e all’utilizzo appropriato dei farmaci e siamo pronti a fare la nostra parte anche nella prossima edizione.

Comunicato Sez. AIISF Napoli

– Federata Fedaiisf –

