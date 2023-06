AIISF Napoli invitata alla seconda edizione delle Giornate Napoletane della Salute, Prevenzione e Benessere.

Nei giorni scorsi una piccola delegazione del Direttivo AIISF Napoli ha incontrato l’Assessore alla

Salute, Dr. Vincenzo Santagada. L’obiettivo era presentare l’Associazione e proporre una collaborazione sul territorio in occasione degli eventi organizzati dall’assessorato.



Il Dr. Santagada, che è anche presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Napoli, ha immediatamente colto la nostra proposta e ci ha invitato a partecipare alla seconda edizione delle “Giornate Napoletane della Salute, Prevenzione e Benessere”.

L’anno scorso la prima edizione, svoltasi in Piazza Plebiscito, ha avuto un successo inaspettato attraverso una partecipazione straordinaria di pubblico; basti pensare che sono state erogate oltre 50.000 prestazioni in una serie di diverse discipline specialistiche, distinte tra attività di consulenza, di informazione scientifica, di prevenzione, di raccolta sangue ed anche di servizi veterinari.

Nelle prossime settimane sapremo meglio con quali modalità svolgeremo la nostra

collaborazione ma, in ogni caso, riteniamo significativo rientrare nel progetto salute e benessere organizzato dall’assessorato e siamo ben lieti di poter essere presenti ed utili.

Nello stesso giorno abbiamo incontrato anche l’assessore al Welfare ed Affari sociali, Dr. Luca Trapanese, il quale ci ha invitato a partecipare ad un evento che si terrà ad ottobre e che avrà come tematica centrale la Disabilità. Stiamo preparando un documento che metta in relazione il ruolo dell’informazione scientifica e i benefici per il paziente con disabilità.

Sez. AIISF Napoli. Il Direttivo