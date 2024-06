Palermo. La seconda vita dei farmaci in scadenza

Promuovere il corretto smaltimento dei farmaci in scadenza o scaduti per aiutare gli ultimi e proteggere l’ambiente

RAI News – 3 giugno 2024

Durante il 2023 a Palermo sono state raccolte, nelle farmacie della città e della provincia, quasi 400mila confezioni di farmaci scaduti o con validità a termine di sei mesi.

Sono i dati forniti dalla Rap l’azienda comunale che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, che ha rilevato che nel corso dei primi cinque mesi di quest’anno si è registrato un mantenimento del trend, segno della costante attenzione di farmacisti e cittadini a questo impegno civico. Federfarma ha aderito all’alleanza che in Italia sostiene l’inter gruppo parlamentare ‘One Health’ impegnato a limitare l’impatto delle scelte dell’uomo sull’ecosistema.

Circa il 10% delle sostanze contenute nei farmaci immesse nell’ambiente proviene da farmaci smaltiti in modo improprio. Il presidente della cooperativa sociale ‘Giorgio La Pira’, Gianfranco Marotta, ha dichiarato che nel 2023 presso le farmacie di Palermo, Bagheria, Casteldaccia, Ficarazzi, Altavilla Milicia e Santa Flavia aderenti all’iniziativa sono state recuperate 250mila confezioni integre con ancora sei mesi di validità (95% delle quali prescrivibili e 5% da banco) e nei primi cinque mesi di quest’anno altre 102mila confezioni.

In totale 352mila farmaci che sono stati destinati, oltre che alla ‘farmacia sociale’ della coop, anche a enti caritatevoli che ne hanno fatto richiesta o inviate in Libano tramite l’Esercito italiano o in Ucraina e in Romania tramite associazioni di volontariato. Tra farmaci scaduti o con validità di sei mesi, in totale sono state recuperate 398.601 confezioni di farmaci, evitando che finissero in discarica.

Notizie correlate: La quantità di farmaci e droghe nei fiumi di New York