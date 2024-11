Riunione Sezione interprovinciale AIISF, federata Fedaiisf, di Modena e Reggio Emilia

Venerdì 29/11/2024 si è riunita la Sezione interprovinciale AIISF, federata FEEDAIISF, di Modena e Reggio Emilia. Si è parlato delle attività svolte nel 2024 e della programmazione del 2025.

È stata anche occasione per scambiare gli auguri di Natale ma soprattutto per celebrare l’importante traguardo della pensione raggiunto dal Collega Andrea Sorgenti Mabelli. Andrea è stato fondamentale per la sezione di Modena: fin dai primi anni 90, ha contribuito ad agevolare il lavoro sul territorio di tutti noi ISF stipulando importanti accordi con le organizzazioni dei medici, ha tenuto viva la sezione ed organizzato le attività anche nei momenti più difficili dove anche il Nazionale era in gravi difficoltà.

Rimarrà famoso ed unico anche per le feste che organizzava per la sezione per creare momenti di divertimento e per aiutare i nuovi colleghi ad integrarsi sul territorio. Sono diversi i colleghi che devono a lui l’ingresso nella nostra professione ed altri devono a lui il passaggio a condizioni migliorative ad altre aziende.

La presidente Maria Orfello lo ha ringraziato ed omaggiato a nome di tutti i colleghi con un simbolico presente e si è fatta promettere che tra un cantiere e l’altro passerà a trovarci

Il direttivo della sezione interprovinciale AIISF federata FEDAIISF di Modena e Reggio Emilia

Comunicato