Una giornata all’insegna della solidarietà.

Partita del Cuore tra AIISF Cosenza e Medici Cosenza Calcio

Una giornata di sport, solidarietà e grande partecipazione ha caratterizzato la partita del cuore, sabato 18 aprile presso l’impianto sportivo Pro Cosenza, evento benefico organizzato da AIISF Cosenza e ASD Medici Cosenza Calcio, a sostegno di GENE.RARE, associazione per la ricerca sulle patologie rare.

L’evento, fortemente voluto dalle due associazioni promotrici, quella degli informatori scientifici (AIISF sezione Cosenza) e quella dei medici (ASD Medici Cosenza Calcio), ha rappresentato un importante momento di condivisione e sensibilizzazione, avvicinando il mondo sanitario ai cittadini nel segno della solidarietà. .

L’ingresso in campo è stato accompagnato da un lungo applauso da parte del pubblico presente, e a dare il simbolico calcio d’inizio è stata la piccola Silvia, Gene.rare nasce proprio da lei e dal piccolo Edson.

In campo nessun giocatore si è risparmiato: medici e informatori si sono affrontati in una sfida particolarmente entusiasmante, ricca di belle azioni e momenti anche di puro agonismo, insomma, una gran bella partita da vedere per il pubblico presente. Esaurito lo spirito agonistico entrambe le squadre si sono abbracciate verso l’obiettivo comune e ben più importante del risultato finale: la solidarietà. .

Numerosa la partecipazione della cittadinanza, che ha risposto con entusiasmo all’iniziativa riempiendo gli spalti e sostenendo con calore i partecipanti. La presenza di famiglie e giovani del territorio ha confermato quanto sia forte il desiderio di contribuire a progetti di solidarietà capaci di fare rete e creare maggiore consapevolezza verso le malattie rare.

La manifestazione è poi proseguita in un clima di festa presso la sala ricevimenti l’Olimpo, dove si è tenuto un ricco e coinvolgente spettacolo musico-teatrale, grazie al contributo di Peppe Mundo e ai Blues Poetic Band, (poesia dialettale e musica blues), che hanno animato e regalato momenti emozionanti e divertenti.