UCB Pharma solidale con il “Villaggio SOS Bambini”

Un melograno per il futuro: al Villaggio Sos Bambini di Saronno la giornata solidale di UCB Pharma

Per il quarto anno consecutivo i collaboratori di UCB Italia hanno partecipato a una giornata di volontariato nella sede saronnese dell’associazione. Durante l’iniziativa sono stati realizzati interventi di manutenzione e piantato un melograno.

Varese News – 14 maggio 2026

Una giornata dedicata alla solidarietà, alla cura degli spazi e al sostegno delle famiglie accolte nella struttura. UCB Pharma ha rinnovato il proprio impegno accanto al Villaggio SOS Bambini di Saronno organizzando la quarta “Giornata del Volontariato di UCB Italia”, coinvolgendo i collaboratori dell’azienda in attività concrete di manutenzione e supporto.

L’iniziativa, ospitata anche quest’anno nella sede saronnese di SOS Villaggi dei Bambini, rientra nel percorso di sostenibilità socialepromosso dall’azienda biofarmaceutica multinazionale impegnata nello sviluppo di soluzioni innovative per persone affette da malattie croniche.

Dipendenti al lavoro per il Villaggio SOS

Nel corso della giornata i collaboratori di UCB Italia hanno partecipato a piccoli interventi di manutenzione ordinaria e cura degli spazi della struttura, con l’obiettivo di contribuire al benessere quotidiano dei bambini, dei ragazzi e delle famiglie ospitate nel Villaggio.

Accanto alle attività svolte direttamente dai volontari, l’azienda ha annunciato anche ulteriori donazioni che serviranno a finanziare interventi di manutenzione più complessi, da affidare a professionisti specializzati, per rendere gli ambienti ancora più accoglienti e funzionali.

Un melograno simbolo di crescita e futuro

Tra i momenti più significativi dell’edizione 2026 c’è stata la piantumazione di un melograno nel giardino della struttura. La scelta dell’albero, condivisa con i responsabili del Villaggio SOS Bambini, vuole rappresentare un simbolo di vita, prosperità, attenzione e responsabilità condivisa.

«Questa giornata rappresenta per noi un momento importante di partecipazione e vicinanza concreta al territorio – spiega Federico Chinni, General manager di UCB Italia – Sentiamo la responsabilità di essere parte attiva dell’ecosistema della cura, creando valore e collaborando con le comunità anche oltre la terapia».

Il percorso di sostenibilità sociale

La collaborazione con SOS Villaggi dei Bambini si inserisce all’interno delle iniziative di sostenibilità sociale promosse da UCB Pharma nei territori in cui opera, con l’obiettivo di generare un impatto positivo non solo per i pazienti ma anche per le comunità locali.

UCB Pharma è una società biofarmaceutica ampiamente rappresentata a livello mondiale focalizzata sulla ricerca e lo sviluppo di farmaci e soluzioni innovativi per trasformare la vita delle persone affette da malattie gravi del sistema immunitario o del sistema nervoso centrale. Con oltre 9.000 dipendenti in circa 40 Paesi, nel 2025 la società ha generato ricavi per 7,7 miliardi di euro ed è quotata alla borsa Euronext di Bruxelles.