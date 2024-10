Pelini: Appello alle Università e alla Comunità Scientifica

APPELLO ALLE UNIVERSITÀ E ALLA COMUNITA SCIENTIFICA: PELINI, Valorizziamo l’azione del Fitocomplesso per salvare il comparto salutistico e la ricerca sulle molecole naturali

Concordo con Marinella Trovato presidente di Siste e segretaria generale di Assoerbe, in merito alla messa in guardia dal rischio di una lista nera su alcune specie botaniche ad uso salutistico da parte dell’Europa.

Purtroppo le metodiche di valutazione prese in considerazione da parte dell’Agenzia Europea per la sicurezza alimentare EFSA non tengono conto del Fitocomplesso delle varie specie botaniche bensì vanno a valutare l’azione genotossica o epatotossica della singola molecola che loro considerano principi attivo senza tenere minimamente in considerazione che un estratto vegetale è una cosa ben diversa da una molecola di sintesi o da una molecole estratta ed usata singolarmente all’interno di un medicinale.

Questa mancata considerazione unita alla scarsità di validità scientifica presente nelle relazioni presentate in particolare sui derivati idrossiantraceni per citare l’esempio più eclatante, da parte degli esperti dell’efsa alla commissione europea rischia di portare un grave danno non solo al settore salutistico ma anche al settore della ricerca sulle molecole naturali, inoltre sempre per quanto riguarda i derivati idrossiantraceni i vari studi presentati dall’efsa in vitro non avevano carattere di predittività tossica mi riferisco al test di Ames.

Ritengo che si debba informare con una seria divulgazione scientifica la popolazione sulla differenza di valutazione di tossicità di una molecola singola e di un estratto vegetale nel quale deve essere appunto considerato il pool di molecole per intero contenente nella droga cioè nella parte della pianta utilizzato.

Spero che questo appello sia raccolto anche dalle università per cercare di ristabilire la veridicità scientifica su questi argomenti che rischiano di aprire la strada se non riportato in seno alla scienza a confusione e alla messa al bando di specie botaniche e ai loro estratti che se presi tarquali non avrebbero alcun effetto dannoso ne per la salute umana ne animale.

Paolo Pelini

Professione Erbochimico / Naturopata per Animali

Consulenza e Ricerca Controllo Qualità e Valutazione Farmacognostica e Fitochimica degli Estratti Vegetali di Piante Officinali, Microalghe e Gemmoderivati e Ricerche Microbiota Piante Officinali

Tel: 351/0461450

E-mail: paolo.pelini@gmail.com

http://www.paolopelinierbochimico.it

CV: https://dmhomes.academia.edu/PaoloPelini/CurriculumVitae