SAVE THE DATE – Evento: L’Aderenza Terapeutica al Centro della Gestione della Cronicità | 26 maggio 2026 ore 10.00, Roma

Riceviamo e pubblichiamo

SAVE THE DATE – Evento: L’Aderenza Terapeutica al Centro della Gestione della Cronicità | 26 maggio 2026 ore 10.00, R

L’aderenza terapeutica costituisce un elemento fondamentale per garantire l’efficacia dei percorsi di cura. Eppure, la difficoltà nel seguire con continuità e appropriatezza le terapie rimane una criticità rilevante, soprattutto nella gestione delle patologie croniche, con impatti significativi sugli esiti di salute, sulla sostenibilità del sistema sanitario e sulla qualità della vita dei pazienti.

La campagna “Ricordati di stare bene” è stata promossa proprio per ricordare, con il supporto di Comuni e Farmacie, quanto sia importante non dimenticarsi di sé e della propria salute anche quando si sta bene, quando non c’è dolore né allarme. Promuovere la consapevolezza dell’importanza di adottare sani stili di vita significa, specie nelle situazioni di cronicità come quelle cardiovascolari, prevenire l’aggravarsi di complicanze ed eventi acuti.

Questo evento segna la tappa conclusiva della campagna ed è un’importante occasione di confronto tra istituzioni, professionisti e stakeholder, per condividere i risultati raggiunti, valorizzare e premiare le attività più significative ed esplorare strategie innovative e condivise a sostegno dell’aderenza terapeutica, con un’attenzione particolare alla gestione integrata e continuativa delle malattie croniche.

L’iniziativa è promossa da HappyAgeing – Alleanza Italiana per l’Invecchiamento Attivo e Federsanità – Confederazione delle Federsanità Anci Regionali, in collaborazione con A.S.SO.FARM. – Associazione delle Aziende e Servizi Socio – Farmaceutici, Federfarma – Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani, Rete città Sane – OMS, FAP ACLI, FNP CILS, SPI CGIL, UILP, con il patrocinio di ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani e Fondazione IFEL e il contributo non condizionante del Gruppo Servier in Italia.

L’evento si svolgerà a Roma il 26 maggio prossimo a partire dalle ore 10.00 presso la Sala Conferenze di ANCI, in Via dei Prefetti 46.

Si potrà accedere in Sala solo dopo essersi accreditati entro le ore 12.00 di Venerdì 22 Maggio p.v. all’indirizzo di posta elettronica accrediti@rarelab.eu indicando il proprio nome, cognome e ruolo rivestito all’interno dell’Ente/Organizzazione di appartenenza.

L’accesso sarà assicurato secondo l’ordine cronologico di arrivo delle richieste e fino ad esaurimento posti.

Potranno accedere in sala solo coloro che, dopo la richiesta, avranno ricevuto conferma di accreditamento dagli organizzatori.

Sarà inoltre possibile seguire la diretta dei lavori sul canale YouTube e sulla pagina Facebook dell’Alleanza.

UFFICIO STAMPA HAPPYAGEING – ALLEANZA ITALIANA PER L’INVECCHIAMENTO ATTIVO