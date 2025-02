Workshop in presenza su Comunicazione, Coaching, Crescita Personale (21-22 Giugno 2025)

Riceviamo e pubblichiamo

Workshop Intensivo in presenza su Comunicazione, Crescita Personale e Coaching in formula Weekend

Dove: Montegrotto Terme (PD), presso Hotel Terme Olympia, 21 e 22 Giugno 2025

Scopri come trasformare le tue potenzialità di comunicazione e farle diventare un punto di forza con Workshop Intensivo su Comunicazione, Crescita Personale e Coaching Metodo HPM in formula Weekend di Daniele Trevisani e Lorenzo Manfredini.

Questo workshop ti guiderà attraverso il complesso mondo della comunicazione, offrendo strumenti pratici e teorici per superare le incomunicabilità, le difficoltà e barriere emotive, linguistiche, ideologiche e valoriali, e migliorare ogni tua relazione.

Costo: Il costo di partecipazione per l’intero Weekend è di 200 euro (+ fee per il biglietto Eventbrite). Il costo non comprende vitto e alloggio ma include i materiali didattici in formato pdf.

Si consiglia ai partecipanti la visitazione della Bibliografia del Dott. Daniele Trevisani dal link https://www.studiotrevisani.it/libri/ e acquistare uno dei testi in base ai propri temi di interesse.

Al centro dell’Workshop, oltre al Metodo HPM, il rivoluzionario Modello delle Quattro Distanze (4DM), una metodologia della comunicazione unica per analizzare e colmare le distanze tra identità, codici comunicativi, valori e vissuti personali. Imparerai a riconoscere le sfide della comunicazione e a trasformarle in opportunità di crescita personale e professionale.

Di seguito, il Programma dettagliato del Workshop Intensivo su Comunicazione, Crescita Personale e Coaching della durata di 2 giornate, che si svolge in modalità esperienziale su una grande varietà di temi e i migliori trainer in Italia sul tema della Crescita Personale e Coaching.

La partecipazione a questo Workshop Intensivo consente inoltre, per chi ne apprezzerà i metodi e filosofia didattica, un ingresso agevolato per il Master in Coaching e Mental Training dell’Università Popolare STEP e uno sconto pari alla quota di adesione versata.

Programma

________________________________________

Giorno 1 – Sabato 21 Giugno 2025

09:30 – 13:00 | Sessione Mattutina

Benvenuto e Introduzione al Workshop

Presentazione degli obiettivi del workshop

Panoramica sul metodo HPM (Human Potential Modeling) di Daniele Trevisani e la sua applicazione nel coaching e ai piani di crescita personale

Importanza della comunicazione nella crescita personale e professionale

Modulo 1: Comunicazione Efficace

La Mappa della Comunicazione Umana

Il Modello Shannon-Weaver per capire le variabili fondamentali della comunicazione

Le basi della comunicazione: verbale, non verbale e paraverbale

Tecniche per migliorare l’ascolto attivo e l’empatia

Le barriere comunicative e come superarle

Esercizi pratici: Role-playing in situazioni reali

Pausa Coffee Break (10:45 – 11:00)

Modulo 2: Comunicazione, Crescita Personale e Mindset Positivo

Il 4 Distances Model – dall’incomunicabilità verso la comunicazione positiva

Cos’è la crescita personale comunicativa e come impattare il nostro sviluppo

Tecniche di motivazione e auto-efficacia

Come costruire un Mindset positivo e resilienti

Approccio pratico: Mindset e cambiamento, esercizi di consapevolezza

Conclusioni della Sessione Mattutina

Esercitazioni a coppie sul 4 Distances Model

Discussione interattiva e domande

Condivisione di esperienze e insight personali

________________________________________

14:30 – 18:00 | Sessione Pomeridiana

Modulo 3: Coaching Metodo HPM e Comunicazione

Il Modello di Shulz von Thun

Strumenti HPM per il coaching individuale e di gruppo

Come creare un percorso di crescita personalizzato utilizzando il metodo HPM. Applicazioni sul Public Speaking

Studio di casi e analisi delle situazioni reali

Pausa Coffee Break (16:00 – 16:15)

Modulo 4: Pratica di Coaching – Sessioni dal Vivo

Comunicazione, Leadership e Assertività

Analisi della Conversazione: costruire conversazioni efficaci

Esercizi pratici di coaching individuale: come applicare HPM in contesti reali

Sessioni di coaching in coppie o piccoli gruppi

Feedback e discussione sui risultati

Chiusura della Giornata

Riflessioni sui concetti appresi

Discussione aperta: esperienze e feedback dei partecipanti

________________________________________

Giorno 2 – Domenica 22 Giugno 2025

09:30 – 13:00 | Sessione Mattutina

Modulo 5: Il Potere dell’Intelligenza Emotiva nel Coaching e il Metodo STEP di Lorenzo Manfredini per la Comunicazione

Introduzione all’intelligenza emotiva e il suo impatto sulla comunicazione

Come sviluppare consapevolezza emotiva per un coaching efficace

Strategie per gestire le emozioni nel coaching e nei processi di cambiamento

Esercizi pratici: Gestione delle emozioni nei contesti di coaching

Pausa Coffee Break (11:00 – 11:15)

Modulo 6: La Leadership Personale e la comunicazione

Cos’è la leadership personale e come si collega al coaching

Come sviluppare il proprio stile di leadership

Strumenti per migliorare l’autoefficacia e il decision making

Discussione interattiva: leadership situazionale e applicazione nel coaching

Conclusioni della Sessione Mattutina

Riflessioni finali sulla crescita personale attraverso il coaching

Spazio per domande e condivisione

________________________________________

14:30 – 17:00 | Sessione Pomeridiana

Modulo 7: Costruire un Piano di Azione per la Crescita Personale

Creare un piano d’azione pratico utilizzando le tecniche apprese

Obiettivi SMART: come definire e raggiungere obiettivi concreti

L’importanza della responsabilità e della motivazione nel processo di cambiamento

Esercizio finale: Creazione del piano di crescita individuale

Pausa Coffee Break (15:45 – 16:00)

Modulo 8: Sessione di Chiusura – Domande e Risposte

Spazio per domande, discussione di casi specifici

Condivisione delle esperienze tra i partecipanti

Feedback sul workshop e sugli strumenti applicati

Chiusura del Workshop

Riflessioni finali e takeaway principali

________________________________________

Materiali Inclusi

Dispense e materiali di approfondimento sul metodo HPM forniti in formato PDF

Esercizi pratici e schede di lavoro

Obiettivi del Workshop:

Sviluppare una comunicazione efficace e consapevole. Approfondire il concetto di crescita personale attraverso il coaching. Apprendere e applicare il metodo HPM e il Metodo STEP per il miglioramento della performance. Sostenere i partecipanti nel definire un piano di crescita personalizzato.

I facilitatori e coach che condurranno il Workshop:

Dott. Lorenzo Manfredini. Psicologo, Psicoterapeuta, Scrittore, pioniere in Italia sulle tematiche di Dinamica Mentale r Counseling ad indirizzo Corporeo. Fondatore del Metodo STEP. Si occupa di una variegata gamma di temi, tra cui Comunicazione e Relazioni, Educazione Integrata, Formazione in Counseling e Coaching, Psicologia e Terapia, Formazione Aziendale e Leadership, Formazione Scolastica e Rapporti Genitori-Figli, Gestione Emozionale e Mindfulness, Salute e Benessere Olistico, Sport e Benessere Fisico, Sviluppo Personale e Autocoscienza

Dott. Daniele Trevisani. Fondatore del Metodo HPM (Human Potential Modeling) per lo sviluppo del Potenziale Umano e del Mental Coaching. Laureato in DAMS-Comunicazione con Lode, ha svolto il Master of Arts biennale residenziale in Communication presso la University of Florida, ottenendo il riconoscimento accademico di “Graduation With Distinction”. Ha ottenuto l’onorificenza Fulbright (Governo USA) per i contributi apportati alla scienza del Fattore Umano (Human Factor). Ha formato dal 1990 allievi sia in campo manageriale che life e Mental Coaching sportivo. Per 13 anni ha curato la formazione dei Generali in Comando ONU per le Nazioni Unite, i Caschi Blu ONU e le Forze Speciali Esercito, con tecniche sia di comunicazione che di Mental Coaching.

Master Coach Cristina Turconi. Master Trainer Metodo HPM e allieva diretta del Dott. Daniele Trevisani. con esperienza trentennale in ambito aziendale come Facilitatrice e Consulente dei processi di cambiamento e apprendimento e di sviluppo del Potenziale Umano e Personale. Tra le sue esperienze e qualifiche, è Executive & Business Coach Certificata ICF, Coach e Counselor ad indirizzo Corporeo-Relazionale certificata UP-STEP, Facilitatrice Lavoro di Gruppo Associata IAF, Senior Trainer in Formazione Aziendale, Consulente Certificata Metodo 4Colors® Know Future, Innovation Manager MIMIT.

Dott.ssa Cinzia Zocca. Master Trainer HPM con esperienza trentennale nella crescita personale e nel coaching, allieva diretta del Dott. Daniele Trevisani su temi come la psicologia delle emozioni, gli approcci sportivi ed olistici al Potenziale Umano. Opera come Coach, Counselor e Formatrice. Master in Coaching, Mental Training e Counseling. Ha seguito il Percorso quadriennale Up Step Consapevole, ed è laureata in Statistica Economica ed Attuariale all’Università degli Studi di Padova.

• PS. Per chi sia interessato ad un percorso di coaching online personalizzato e one-to-one esiste la possibilità di fare il Master in Coaching e Sviluppo del Potenziale Umano HPM