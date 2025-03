Workshop Intensivo sul Potenziale Umano e Coaching in formula Weekend (19-20 luglio 2025)

________________________________________

1° GIORNO

• Orario: 9:30 – 13:00 / 14:30 – 18:00

Mattina (9:30 – 13:00)

1. Benvenuto e Introduzione al Workshop

o Durata: 9:30 – 10:00

o Presentazione degli obiettivi del workshop e panoramica sul potenziale umano e il coaching.

o Introduzione al Metodo HPM (Human Potential Modeling) di Daniele Trevisani.

2. Sessione 1: Autoconsapevolezza e Potenziale Latente

o Durata: 10:00 – 11:00

o Esplorazione dei concetti di autoconsapevolezza e identificazione delle risorse interiori nascoste.

o Esercizio pratico: Mappa del Potenziale Latente (autovalutazione guidata) sulla base del modello Piramidale HPM.

3. Sessione 2: Limiti Mentali e Autodeterminazione

o Durata: 11:00 – 12:00

o Identificazione dei limiti psicologici auto-imposti e tecniche per superarli.

o Esercizio pratico: Analisi dei propri limiti e creazione di un piano per superarli.

4. Sessione 3: La Comunicazione con Sé Stessi e con gli Altri

o Durata: 12:00 – 13:00

o Potere della comunicazione interna ed esterna per il coaching.

o Esercizio: Riprogrammazione mentale attraverso il dialogo interno positivo.

________________________________________

Pausa pranzo (13:00 – 14:30)

________________________________________

Pomeriggio (14:30 – 18:00)

5. Sessione 4: Gestione delle Emozioni e dello Stress

o Durata: 14:30 – 15:30

o Introduzione alle emozioni Alfa e Beta (secondo il metodo HPM).

o Tecniche per la gestione delle emozioni in situazioni di stress e pressione.

o Esercizio: Creazione di un piano di gestione emotiva.

6. Sessione 5: Leadership e Coaching per il Potenziale Umano

o Durata: 15:30 – 16:30

o Sviluppare la leadership personale e la capacità di guidare gli altri.

o Tecniche per attivare il potenziale umano negli altri attraverso il coaching.

7. Sessione 6: Pianificazione e Obiettivi di Crescita Personale

o Durata: 16:30 – 17:30

o Definizione degli obiettivi di crescita personale e sviluppo del proprio percorso.

o Esercizio: Pianificazione strategica personale.

8. Chiusura giornata e riepilogo

o Durata: 17:30 – 18:00

o Domande, discussione e assegnazione di attività di riflessione per il giorno successivo.

________________________________________

2° GIORNO

• Orario: 9:30 – 13:00 / 14:30 – 16:30

Mattina (9:30 – 13:00)

1. Sessione 7: Tecniche di Motivazione e Resilienza

o Durata: 9:30 – 10:30

o Costruzione di una mentalità resiliente e motivante.

o Esercizio: Esercizi di resilienza e motivazione attiva.

2. Sessione 8: Visualizzazione e Focalizzazione Mentale

o Durata: 10:30 – 11:30

o Tecniche avanzate di visualizzazione creativa e focalizzazione mentale per l’attivazione del potenziale.

o Esercizio pratico: Visualizzazione guidata per raggiungere obiettivi.

3. Sessione 9: Strategie per il Cambiamento Duraturo

o Durata: 11:30 – 12:30

o Implementazione di strategie per mantenere e consolidare i cambiamenti nella vita personale e professionale.

o Esercizio: Creazione di un piano d’azione per il cambiamento a lungo termine.

4. Sessione 10: Coaching Esperienziale in Gruppo

o Durata: 12:30 – 13:00

o Attività di coaching di gruppo, con feedback e interazione tra i partecipanti.

________________________________________

Pausa pranzo (13:00 – 14:30)

________________________________________

Pomeriggio (14:30 – 16:30)

5. Sessione 11: Autoregolazione Emotiva e Stato di Flow

o Durata: 14:30 – 15:30

o Come mantenere l’equilibrio emotivo e raggiungere lo stato di flow nella vita e nel lavoro.

o Esercizio pratico: Tecniche di respirazione e consapevolezza per accedere al flow.

6. Sessione 12: Riflessioni Finali e Chiusura del Workshop

o Durata: 15:30 – 16:30

o Sintesi degli apprendimenti del workshop, condivisione delle esperienze e suggerimenti per il futuro..

________________________________________

Obiettivi del Workshop:

• Sviluppare consapevolezza e attivare il potenziale umano nascosto.

• Fornire strumenti di coaching per gestire emozioni, stress e leadership.

• Offrire tecniche pratiche per il cambiamento duraturo e la crescita personale.

________________________________________

Materiali:

• Manuale del partecipante con esercizi e letture formato pdf.

Questo workshop offre un mix di teoria e pratica, con esercizi individuali e di gruppo per garantire una profonda esperienza di apprendimento e crescita.

I facilitatori e coach che condurranno il Workshop:

Dott. Daniele Trevisani. Fondatore del Metodo HPM (Human Potential Modeling) per lo sviluppo del Potenziale Umano e del Mental Coaching. Laureato in DAMS-Comunicazione con Lode, ha svolto il Master of Arts biennale residenziale in Communication presso la University of Florida, ottenendo il riconoscimento accademico di “Graduation With Distinction”. Ha ottenuto l’onorificenza Fulbright (Governo USA) per i contributi apportati alla scienza del Fattore Umano (Human Factor). Ha formato dal 1990 allievi sia in campo manageriale che life e Mental Coaching sportivo. Per 13 anni ha curato la formazione dei Generali in Comando ONU per le Nazioni Unite, i Caschi Blu ONU e le Forze Speciali Esercito, con tecniche sia di comunicazione che di Mental Coaching.

Master Coach Cristina Turconi. Master Trainer Metodo HPM e allieva diretta del Dott. Daniele Trevisani. con esperienza trentennale in ambito aziendale come Facilitatrice e Consulente dei processi di cambiamento e apprendimento e di sviluppo del Potenziale Umano e Personale. Tra le sue esperienze e qualifiche, è Executive & Business Coach Certificata ICF, Coach e Counselor ad indirizzo Corporeo-Relazionale certificata UP-STEP, Facilitatrice Lavoro di Gruppo Associata IAF, Senior Trainer in Formazione Aziendale, Consulente Certificata Metodo 4Colors® Know Future, Innovation Manager MIMIT.

Dott.ssa Cinzia Zocca. Master Trainer HPM con esperienza trentennale nella crescita personale e nel coaching, allieva diretta del Dott. Daniele Trevisani su temi come la psicologia delle emozioni, gli approcci sportivi ed olistici al Potenziale Umano. Opera come Coach, Counselor e Formatrice. Master in Coaching, Mental Training e Counseling. Ha seguito il Percorso quadriennale Up Step Consapevole, ed è laureata in Statistica Economica ed Attuariale all’Università degli Studi di Padova.

Dott. Vincenzo Zauner, Classe 1964, ex Ufficiale Esercito (15 anni), Laurea in Scienze Strategiche, Master in Gestione di Gruppi in Situazioni di Crisi, NATO Humint & Osint expert, Strategic Thinking Specialist, Consulente in Strategia Aziendale a Risk Management, Formatore in temi organizzativi e motivazionali, Crisis Manager, Life and Organization Counselor, Coach HPM