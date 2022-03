Aggiornamento Codici ATECO. Inserimento di una nuova nota di inclusione nel codice di sottocategoria ATECO 74.90.99 dedicato all’attività di informazione scientifica di prodotti farmaceutici

L’impatto dell’aggiornamento sulla struttura è rilevante. Si evidenzia l’inserimento di una nuova nota di inclusione nel codice di sottocategoria ATECO 74.90.99 dedicato all’attività di informazione scientifica di prodotti farmaceutici (ad esempio, farmaci).

Contestualmente l’inserimento di una nota di esclusione dalla sottocategoria 46.18.31 relativa all’attività di informazione scientifica di farmaci da classificarsi invece all’interno della sottocategoria 74.90.99.

fisco e tasse

Il documento Istat datato 29 dicembre 2021 (scarica qui il pdf) intitolato:

Classificazione delle attività economiche Ateco versione 2007, aggiornamento 2022

contiene le modifiche previste per l’aggiornamento al 2022 della versione ateco attualmente vigente, ossia ateco 2007, aggiornata al 2021, in termini di struttura e note esplicative della sezione A (Agricoltura, silvicoltura e pesca. Ateco 2007, aggiornamento 2021).

Tali modifiche concordate dal comitato ateco e approvate dalla Commissione europea costituiscono l’oggetto della nuova classificazione ateco 2007. Aggiornamento 2022.

Le novità, a decorrere dall’1.1.2022, riguardano 11 Sezioni della classificazione e prevedono l’introduzione di 20 nuovi codici di categoria / sottocategoria e l’aggiornamento di oltre 60 note di inclusione / esclusione.

È possibile avere maggiori informazioni sul processo di aggiornamento della classificazione visitando il sito istituzionale dell’Istat al seguente indirizzo:

https://www.istat.it/it/archivio/1788

Elenco delle sezioni ATECO interessate dalle modifiche 2022

Sezione A

Divisione 01: Aggiornamento delle note introduttive alla divisione 01 della sezione A (già oggetto di cambiamento nell’aggiornamento al 2021) prevedendo l’aggiunta della seguente dicitura “Sono considerate coltivazioni ottenute con tecniche convenzionali anche quelle dove la pianta sia allevata in contenitori e non a terra”. La modifica riguarda solo le note esplicative. Non vi è alcun impatto sulla struttura; non essendo significativa, la tabella di corrispondenza non viene riportata.

Sezione C

Classe 10.89: aggiornamento delle note di inclusione al codice 10.89.09 prevedendo l’aggiunta dell’attività di produzione di semilavorati ad uso di gelaterie e pasticcerie; la modifica riguarda solo le note esplicative per cui non vi è alcun impatto sulla struttura della classificazione. L’attività in oggetto era già classificata nel codice 10.89.09 ma non esplicitata

Classe 16.23: istituzione di un nuovo codice ATECO dedicato alla fabbricazione di stand e altre strutture simili per convegni e fiere prevalentemente in legno (ATECO 16.23.21). L’istituzione di un nuovo codice dedicato alla fabbricazione di stand e altre strutture simili per convegni e fiere prevalentemente in legno determina una riorganizzazione oltre che per il titolo, delle sottocategorie all’interno della categoria ATECO 16.23.2 dal momento che il codice 16.23.20 viene sostituito dai codici 16.23.21 e 16.23.22 poiché la fabbricazione di stand e altre strutture simili per convegni e fiere prevalentemente in legno era parte del codice 16.23.20

Classe 24.33: creazione del codice ATECO 24.33.03 dedicato all’attività di presagomatura dell’acciaio per cemento armato con relativa nota esplicativa, precedentemente inclusa, anche se non esplicitata direttamente, nella categoria 24.33.0 all’interno della sottocategoria 24.33.02.

Classe 27.40: creazione del codice ATECO 27.40.02 dedicato all’attività di fabbricazione di luminarie per feste; l’attività è stata scorporata dal codice ATECO 27.40.09 dove era precedentemente classificata. Si fa presente che l’attività di installazione di luminarie per feste è stata invece esplicitata nel nuovo codice 43.21.04 mentre l’attività di noleggio in una nuova nota del codice ATECO 77.39.94.

Sezione F

Classe 43.21: creazione del codice ATECO 43.21.04 dedicato all’attività di installazione di insegne elettriche e impianti luce (inclusa l’installazione di luminarie per feste). Tale modifica ha comportato anche la predisposizione delle relative note di inclusione. In particolare, si sottolinea lo spostamento delle attività di installazione di insegne elettriche e installazione di impianti luci e audio per manifestazioni precedentemente incluse nel codice 43.29.09 e l’inserimento della nuova nota relativa alle attività di installazioni elettriche specializzate per stand espositivi.

Classe 43.29: aggiornamento dei contenuti del codice ATECO 43.29.09 con l’esplicitazione dell’attività di installazione di linee vita. Si sottolinea, inoltre, lo spostamento delle attività di installazione di insegne elettriche e di installazione di impianti luci e audio per manifestazioni dalla sottocategoria 43.29.09 al nuovo codice 43.21.04

Sezione G

Classe 45.20: modifica del termine “auto” in quello più inclusivo “autoveicoli” all’interno del codice ATECO già esistente 45.20.91.

Categoria 46.18.3: inserimento di una nota di esclusione dalla sottocategoria 46.18.31 relativa all’attività di informazione scientifica di farmaci da classificarsi invece all’interno della sottocategoria 74.90.99.

Classe 46.90: eliminazione della nota di esclusione attualmente presente nella classe 46.90 relativa all’attività di “commercio all’ingrosso di armi, sistemi d’arma e munizioni per uso militare, cfr. 46.69”.

Sezione I

Classe 55.20: creazione del codice ATECO 55.20.53 al fine di classificare correttamente le attività di alloggio connesse alle aziende ittiche. Al fine di garantire la massima coerenza, anche il titolo del codice di categoria ATECO 55.20.5 è stato aggiornato.

Classe 56.10: creazione del codice ATECO 56.10.13 al fine di classificare correttamente le attività di ristorazione connesse alle aziende ittiche. Al fine di garantire la massima coerenza, anche il titolo del codice di categoria ATECO 56.10.1 è stato aggiornato.

Sezione K

Classe 66.19: modifica del termine “promotori finanziari” in “consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede” nella categoria 66.19.2

Sezione M

Classe 69.20: riorganizzazione delle sottocategorie all’interno della categoria ATECO 69.20.1. In particolare, è stato modificato il contenuto del codice ATECO 69.20.11 che ora è riservato ai servizi forniti da commercialisti ed è stato modificato il contenuto del codice ATECO 69.20.12 che ora è dedicato ai servizi forniti dagli esperti contabili. L’impatto sulla struttura è rilevante e la tabella di corrispondenza che ne deriva è di tipo n:m ossia il contenuto di ogni “nuovo” codice deriva dai contenuti di entrambi i codici precedenti

Classe 71.20: creazione del nuovo codice ATECO 71.20.23 dedicato all’attività di revisione periodica a norma di legge dell’idoneità alla circolazione degli autoveicoli e motoveicoli; l’attività era precedentemente incorporata nel codice 71.20.21.

Classe 73.11: inserimento dell’attività di “ideazione di stand ed altre strutture e spazi espositivi” al posto di “creazione di stand ed altre strutture e spazi espositivi” all’interno delle note di inclusione al codice 73.11.01 ed esplicitazione dell’attività di lancio di film e prodotti audiovisivi all’interno del codice ATECO 73.11.02. Non si rileva alcun impatto sulla struttura della classificazione.

Classe 74.90: la classe 74.90 ha subito due profonde ristrutturazioni. La prima ha previsto una riorganizzazione della categoria 74.90.1 con la creazione di due nuovi codici ATECO 74.90.13 e 74.90.14 rispettivamente dedicati alle attività di consulenza fornite da periti agrari e le attività di consulenza fornite da altri economisti specializzati in agricoltura; queste attività erano prima contenute nel codice ATECO 74.90.12 che adesso mantiene solo le attività di consulenza fornite da agrotecnici.

Il secondo cambiamento riguarda invece la creazione del nuovo codice di categoria 74.90.3 dedicato alle attività di consulenza ambientale e di risparmio energetico e la creazione di tre codici di sottocategoria per le seguenti attività

precedentemente incluse nel codice 74.90.93: attività di consulenza in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento di aria, acqua e suolo; consulenza in materia di gestione dei rifiuti

(ATECO 74.90.31); attività di consulenza in materia di gestione delle risorse energetiche, energie rinnovabili e efficienza energetica (ATECO 74.90.32); attività di consulenza in materia di gestione

delle risorse idriche, minerali e altre risorse naturali usate per finalità diverse da quella energetica (ATECO 74.90.33). L’impatto sulla struttura è rilevante e si riporta la tabella di corrispondenza. Infine, si evidenzia anche l’inserimento di una nuova nota di inclusione nel codice di sottocategoria ATECO 74.90.99 dedicato all’attività di informazione scientifica di prodotti farmaceutici (ad esempio, farmaci).

Sezione N

Classe 77.39: esplicitazione dell’attività di noleggio di luminarie per feste all’interno del codice ATECO 77.39.94.

Sezione R

Classe 90.01: inserimento di una nota di inclusione all’interno del codice di sottocategoria ATECO 90.01.01 relativo all’attività svolta dagli artisti del teatro di figura e contestuale inserimento di una nota di esclusione relativa alla gestione di teatrini mobili di burattini.

Classe 92.00: esplicitazione delle attività delle sale slot e delle sale videolottery all’interno del codice ATECO 92.00.02.

Gruppo 93.2: creazione del nuovo codice ATECO 93.21.01 per le attività di gestione di parchi di divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi; creazione di un nuovo codice ATECO 93.21.02 dedicato alla gestione di attrazioni e attività di spettacolo in forma itinerante (giostre) o di attività dello spettacolo viaggiante svolte con attrezzature smontabili, in spazi pubblici e privati e predisposizione delle relative note di inclusione; modifica del titolo e delle note di inclusione al codice ATECO già esistente 93.29.30; modifica dei contenuti della sottocategoria residuale 93.29.90.

Sezione S

Classe 96.01: creazione di un codice di un nuovo codice di categoria ATECO 96.01.3 per le attività svolte dalle lavanderie selfservice e relativo codice di sottocategoria 96.01.30; l’inserimento dei nuovi codici ha comportato una ristrutturazione delle categorie della classe 96.01.

Sezione T

Classe 97.00: creazione di un nuovo codice ATECO 97.00.02 per l’attività di condomini; l’inserimento del nuovo codice ha comportato una ristrutturazione della categoria 97.00.0