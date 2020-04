L’Informatore Scientifico e il Codice ATECO

Il codice Ateco è una combinazione alfanumerica che identifica una ATtività ECOnomica elaborato dall’ISTAT. Le lettere individuano il macro-settore economico mentre i numeri (da due fino a sei cifre) rappresentano, con diversi gradi di dettaglio, le specifiche articolazioni e sottocategorie dei settori stessi. Dal 1° gennaio 2008 è in vigore la nuova classificazione Ateco 2007, approvata dall’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) in stretta collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, le Camere di Commercio ed altri Enti, Ministeri ed associazioni imprenditoriali interessate. Con i codici Ateco 2007, viene pertanto adottata la stessa classificazione delle attività economiche per fini statistici, fiscali e contributivi, in un processo di semplificazione delle informazioni gestite dalle pubbliche amministrazioni ed istituzioni.

Nelle linee guida redatte nel 2011, INAIL ha associato a ciascun codice Ateco una fascia di rischio specifica per ciascuna attività economica. Una corretta individuazione del rischio aziendale attraverso il codice Ateco è fondamentale poiché da essa dipendono le misure di sicurezza dei locali e le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori, nonché la loro specifica formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Secondo l’ISTAT la classificazione ATECO rappresenta la classificazione delle attività economiche sviluppata e utilizzata dall’ISTAT esclusivamente per finalità statistiche. Rispetto ad essa l’ISTAT fornisce chiarimenti interpretativi utili all’individuazione del codice ATECO più adeguato a rappresentare l’attività effettivamente svolta che, tuttavia, non costituiscono pareri vincolanti a fini legali, fiscali o amministrativi;

Al fine di individuare le attività economiche da sospendere, in applicazione delle misure indicate del DPCM (22/03/2020) occorre precisare che si deve far riferimento a quanto dichiarato dai soggetti interessati presso le Amministrazioni di riferimento ossia Registro delle Imprese delle Camere di Commercio e, per i soggetti non iscritti a tale registro, a quanto dichiarato sui modelli fiscali (Anagrafe Tributaria dell’Agenzia delle Entrate).

Inoltre secondo la nomenclatura delle attività professionali ISTAT, l’Informatore Scientifico del Farmaco è inserito al punto 2 – PROFESSIONI INTELLETUALI, SCIENTIFICHE E DI ELEVATA SPECIALIZZAZIONE, in particolare al punto 2.1.1.2.2

Il codice Professionale ISTAT 2.1.1.2.2 – informatore scientifico del farmaco – è da utilizzare per comunicare, diffondere e scambiare dati statistici e amministrativi sulle professioni, comparabili a livello internazionale; tale strumento non deve invece essere inteso come uno strumento di regolamentazione delle professioni

Nel 2007 sono stati riformati i codici ATECO (Classificazione ATECO 2007):

Oggi esistono 2 Codici ATECO differenti da poter utilizzare per ogni Informatore Scientifico:

Codice ATECO 46.18.31– Agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici, prodotti di erboristeria per uso medico

Questo Codice ATECO fa parte delle Categorie Commercianti ed Artigiani ed obbligherà ogni Informatore Scientifico all’ iscrizione alla Camera di Commercio ed al pagamento dei Contributi Previdenziali INPS alla Gestione Commercianti ed Artigiani.

Esiste poi un secondo Codice ATECO utilizzato molto dagli Informatori Scientifici:

Codice ATECO 74.90.99– Altre attività Professionali NCA

Questo secondo Codice ATECO fa invece parte della Categoria dei professionisti. In questo caso non sarà necessaria l’iscrizione alla Camera di Commercio ed alla Gestione Commercianti ed Artigiani per il pagamento dei propri Contributi Previdenziali INPS, servirà altresì l’iscrizione alla Gestione Separata INPS che prevede il pagamento dei propri Contributi INPS in percentuale sul proprio reddito Lordo (percentuale del 25,72% dal 1 gennaio 2017).

Procacciatore d’affari di prodotti farmaceutici e di cosmetici: Codice ATECO 46.18.34

Nota: Per l’emergenza Covid l’attività d’informazione scientifica è regolamentata dalla regioni