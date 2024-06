ATECO. L’ISTAT ha concluso l’acquisizione e valutazione per definire i nuovi codici ATECO 2025

Istat ha concluso il processo di acquisizione e valutazione delle istanze, finalizzate alla definizione di Ateco 2025. Al fine di un’adeguata individuazione di tutti i bisogni informativi sono state acquisite e analizzate tutte le richieste di modifica della Classificazione delle attività economiche ATECO comunicate a Istat fino al 24 aprile 2024 (ben oltre la data del 31 ottobre 2023), per un totale di circa 650 istanze.

A partire dal 2 maggio 2024, per consentire la finalizzazione dell’iter formale di validazione da parte della Commissione europea, l’Istat non potrà accogliere alcuna ulteriore richiesta di modifica della struttura (codici e titoli). Eventuali elementi in sospeso e questioni che emergeranno nelle prossime settimane verranno rinviati ai prossimi e più frequenti aggiornamenti futuri della Classificazione ATECO. (Comunicato AtEco-ISTAT)

Nota: In particolare, sono stati aggiornato i contenuti relativi alla nuova versione della classificazione, ATECO 2025, e quelli relativi al Comitato ATECO e alla rete di utenti stabili. Fra gli utenti stabili è presente Fedaiisf. La classificazione attualmente in vigore è ATECO 2007 aggiornamento 2022 ed è disponibile Documentazione tecnica e classificazioni.

Rete di referenti stabili del Comitato ATECO

Notizie correlate: Nuova classificazione Ateco 2025