Sez. AIISF Forlì Cesena Rimini. Rinnovato il Direttivo.

Il 13 maggio scorso si sono tenute le elezioni per il rinnovo del Direttivo della Sezione AIISF interprovinciale Forli-Cesena, Rimini, federata Fedaiisf.

È stato eletto Presidente della sezione Giovanni Foschi (nella foto). Lamberto Zanotti, ormai ex presidente, ha colto l’occasione per salutare tutti i colleghi sia della sezione che nazionali che per questi 11 lunghi anni di Presidenza gli hanno permesso di conoscere e condividere obiettivi e battaglie comuni.

Ma come in tutte le cose della vita, ha concluso Lamberto salutando i colleghi, ci deve essere un inizio ed una una fine e perciò, ha dichiarato, di essere fortemente convinto che il nuovo Presidente e il nuovo Direttivo della sezione sapranno continuare e migliorare il lungo percorso che abbiamo davanti.

Un abbraccio a tutti da Lamberto Zannotti

Il nuovo Direttivo risulta così composto:

Presidente: Giovanni Foschi 392 6664599

Vicepresidente: Luigi Lucchini 348 0146051

Segretario: Aurelio Zema 348 3166407

Tesoriere: Salvatore Campanella +39 329 7633526

Consigliere: Marcello Succi 328 4208428

Consigliere: Emanuele Panighelli 331 5445793

Consigliere: Alessia de Salvi 346 4176039

Consigliere aggiunto: Daniele Santulli 338 7573974

N.d.R.: A nome della Redazione e di Fedaiisf tutta, ringraziamo Lamberto per il lavoro e l’impegno svolto e auguriamo a Giovanni e a tutto il nuovo Direttivo i migliori auguri di un buon lavoro