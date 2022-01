Anche il 2021 è ormai finito. Come il 2020 è stato un anno duro, difficile, per molti aspetti. Ma sento forte il desiderio di ringraziare le Associazioni federate per il grande impegno con cui hanno affrontato le difficoltà trasformandole tutte in opportunità di crescita e di visibilità.

Ringrazio per il gran supporto, offerto all’Esecutivo Nazionale, rappresentato da idee, suggerimenti, operatività. Questo è il giusto spirito dell’associativismo.

Il 2022 si presenta impegnativo per Fedaiisf. Dovremo fare in modo di raccogliere quanto seminato in precedenza. Abbiamo gettato le basi per una ripresa in velocità e creato opportunità da mettere a frutto.

Parafrasando una frase di Bertrand Russell, suggeritami da una persona a me cara, abbiamo rappresentato quel peso che ha inclinato il piano dando vita ad un seme che non sarebbe mai cresciuto.

Continuiamo così, le soddisfazioni non mancheranno.

Auguro a tutti, dal profondo del mio cuore, un 2022 pieno di tutto ciò che di meglio la vita abbia in serbo per voi.

Ve lo meritate.

Ce lo meritiamo.

Un abbraccio.

Antonio Mazzarella.

Presidente federale Fedaiisf