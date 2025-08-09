Nerviano. Comunicato. NerPharMa: Trattativa di cessione: servono garanzie reali per i lavoratori

Riceviamo e pubblichiamo.

Comunicato Sindacale

Nelle ultime settimane alcune fonti interne hanno confermato l’esistenza di una trattativa avanzata per la cessione di NerPharMa, con una due diligence ancora in corso.

Nonostante l’invito della dirigenza a “non agitare le acque“, come RSA CUB riteniamo doveroso informare l’opinione pubblica e le istituzioni sui rischi di un’operazione che potrebbe coinvolgere soggetti esterni al perimetro lombardo e italiano.

Il nome dell’acquirente non è stato ufficialmente comunicato, ma sarebbe riconducibile a fondi con sede in aree geopoliticamente instabili: un elemento che impone massima prudenza.

Rischi da non sottovalutare

1. Geopolitica e instabilità finanziaria

L’ingresso di investitori provenienti da aree soggette a tensioni internazionali o fragilità economiche può esporre l’azienda a crisi di liquidità, blocchi negli investimenti o instabilità gestionale.

2. Mancanza di radicamento territoriale

Un soggetto privo di legami con il territorio potrebbe non avere interesse a mantenere l’attività produttiva a Nerviano, con rischi di delocalizzazioni, tagli o svuotamento industriale.

3. Opacità e assenza di un piano industriale vincolante

Ad oggi non esiste un documento pubblico che definisca impegni concreti su occupazione, sito produttivo e investimenti. I lavoratori hanno diritto a conoscere il futuro della loro azienda.

Le richieste immediate della RSA CUB

Comunicazione ufficiale sull’identità dell’acquirente e sullo stato della trattativa.

Presentazione di un piano industriale scritto, con impegni chiari su organici, reparti e investimenti.

Inserimento di clausole sociali vincolanti: mantenimento del sito e del personale per almeno 5 anni, come previsto dalle migliori prassi di responsabilità sociale d’impresa.

Convocazione urgente di un tavolo istituzionale in Regione Lombardia, con la partecipazione di sindacati e rappresentanze locali.

Conclusione

NerPharMa è un sito strategico con oltre 150 addetti specializzati, che produce farmaci salvavita per aziende di rilevanza internazionale come Merck.

La sua sorte non può essere decisa a porte chiuse: la tutela dell’occupazione e della continuità produttiva deve essere la priorità.

Meglio agire oggi, che correre domani ai ripari.

Bruno Pepi – RSA CUB ALLCA – NerPharMa Nerviano

Nota:

NerPharMa S.r.l. fa parte del Gruppo NMS insieme a Nerviano Medical Sciences S.r.l. – Accelera S.r.l. – Simis S.r.l.. NerPharMa, che era una delle unità NMS, è diventata una società indipendente nel 2010