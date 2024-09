Cina. La polizia ha arrestato 5 dipendenti di AstraZeneca per presunte “attività illegali”

La polizia cinese ha arrestato cinque fra attuali ed ex dipendenti della casa farmaceutica britannica AstraZeneca Plc per essere interrogati su possibili attività illegali, secondo fonti a conoscenza della questione.

Bloomberg News – September 05, 2024

Gli individui trattenuti sono tutti cittadini cinesi che hanno commercializzato farmaci contro il cancro nella divisione oncologica di AstraZeneca, hanno affermato le fonti informate sui fatti, chiedendo di non essere identificati e discutendo di informazioni riservate. L’indagine è condotta dalla polizia nella metropoli meridionale di Shenzhen e gli arresti sono avvenuti all’inizio dell’estate, hanno affermato le fonti.

Un’indagine è relativa alla raccolta di dati dei pazienti da parte dell’azienda e se ciò abbia violato le leggi sulla privacy dei dati della Cina, secondo le persone. Le autorità stanno anche esaminando il coinvolgimento di alcuni individui nell’importazione di un farmaco contro il cancro al fegato che non è stato approvato per la distribuzione nella Cina continentale, ha affermato una delle persone.

“Siamo consapevoli che un piccolo numero di nostri dipendenti in Cina è sotto inchiesta e non abbiamo ulteriori informazioni da condividere a questo punto”, ha affermato AstraZeneca in una dichiarazione alla domanda di Bloomberg News. La polizia di Shenzhen non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Le indagini rappresentano una potenziale battuta d’arresto per il colosso farmaceutico globale, profondamente radicato in Cina. I dirigenti di AstraZeneca hanno pubblicamente espresso la loro fiducia nel mercato cinese, anche se le crescenti tensioni geopolitiche hanno portato altre multinazionali ad adottare una visione più cauta sulla seconda economia più grande del mondo.

Il produttore di farmaci con sede nel Regno Unito è stato precedentemente citato in giudizio dalle autorità cinesi nel 2022 per aver presumibilmente manomesso i risultati dei test genetici dei pazienti affetti da cancro per rendere il trattamento idoneo al rimborso da parte dell’assicurazione medica statale cinese. AstraZeneca ha affermato all’epoca di aver intrapreso azioni disciplinari nei confronti di alcuni dipendenti.

Alcune aziende straniere sono preoccupate per la sicurezza dei propri dipendenti in Cina e per i rischi di essere coinvolte in indagini governative in cui le autorità forniscono poche informazioni. È noto che la polizia cinese trattiene le persone per interrogatori che durano mesi o addirittura anni.

L’anno scorso, cinque dipendenti locali della società statunitense Mintz Group sono stati arrestati e il loro ufficio di Pechino è stato perquisito dalla polizia. L’azienda è stata in seguito multata per quella che le autorità hanno definito una raccolta illegale di dati. In un caso separato, tre dipendenti della società pubblicitaria WPP Plc sono stati arrestati in Cina come parte di un’indagine per corruzione. La Cina ha anche arrestato individui che lavorano per società straniere per presunte attività di spionaggio.

Nuove leggi sui dati

Pechino ha recentemente implementato nuove leggi sulla sicurezza dei dati e sulla protezione delle informazioni personali che richiedono alle aziende di conservare la maggior parte dei dati raccolti in Cina all’interno del paese. Alcune multinazionali si sono preoccupate di entrare in conflitto con tali leggi, il che potrebbe comportare multe e altre sanzioni.

L’indagine sulle pratiche di vendita di AstraZeneca arriva nel bel mezzo di una continua repressione del contrabbando di droga in Cina. Mentre Pechino ha avviato riforme normative nel corso degli anni per accelerare le revisioni dei medicinali salvavita, alcune nuove terapie non sono ancora disponibili in Cina o sono state approvate molto più tardi rispetto ad altre nazioni sviluppate. Ciò ha costretto i pazienti a cercare farmaci al di fuori della Cina, a volte tramite canali illegali.

Mentre la Cina consente ai pazienti di cercare terapie non approvate da altre giurisdizioni, è illegale portare in Cina medicinali non autorizzati per la vendita. Non è chiaro se i dipendenti di AstraZeneca abbiano facilitato l’importazione nel paese del farmaco per il cancro al fegato ancora da approvare, chiamato Imjudo.

A luglio, le autorità di regolamentazione nella provincia cinese meridionale del Guangdong hanno smantellato un giro di contrabbando di droga, sequestrando medicinali per il trattamento di malattie tra cui cancro e diabete per un valore di 200 milioni di yuan (28 milioni di $), ha riferito il media locale Jiemian ad agosto.

AstraZeneca è presente in Cina dal 1993 e ha dichiarato 5,9 miliardi di $ di entrate dal paese lo scorso anno, oltre il 10% del totale del gruppo. Ha siti di fornitura globali a Wuxi, Taizhou e Qingdao e vende farmaci e terapie in Cina che curano tumori, disturbi respiratori, malattie cardiovascolari e altre condizioni.

La casa farmaceutica ha impegnato più di 1 miliardo di dollari per due nuove fabbriche nel paese dall’anno scorso. Ha anche stretto una partnership con un’azienda biotecnologica locale per unirsi alla corsa globale per sviluppare farmaci per la perdita di peso e ha acquisito un’altra azienda cinese per le terapie cellulari.

Il mese scorso, Leon Wang, presidente cinese di AstraZeneca, ha detto a un pubblico di CEO globali e funzionari governativi riuniti nella città costiera di Qingdao che l’azienda crede fermamente nella produzione cinese come parte indispensabile della catena di fornitura globale e nel potenziale dell’innovazione cinese per fare un balzo in avanti e guidare il settore.

AstraZeneca, ha aggiunto Wang, mira a diventare una multinazionale che combina l’innovazione sia cinese che occidentale, secondo un post sull’account WeChat ufficiale di AstraZeneca

