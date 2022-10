Pfizer Italia indagata per presunta evasione fiscale di 1,2 miliardi. Pfizer: “Siamo in regola”

Pfizer indagata in Italia per aver nascosto un profitto di 1,2 miliardi di dollari

Il gigante farmaceutico con sede negli Stati Uniti sotto inchiesta per presunta violazione delle tasse

Pfizer afferma di essere conforme alle tasse e ai requisiti italiani

Bloomberg By Daniele Lepido – 26 ottobre 2022, aggiornamento 27 ottobre 2022

Pfizer Inc. è l’obiettivo di un’indagine italiana secondo cui la società ha nascosto almeno 1,2 miliardi di euro (1,2 miliardi di dollari) di profitto trasferendo denaro ad rami d’azienda in altri paesi, secondo fonti vicine all’indagine.

La guardia di finanza italiana ha affermato che Pfizer con sede alle porte di Roma, Pfizer Italia Srl, ha trasferito il capitale in eccesso ad affiliate negli Stati Uniti e nei Paesi Bassi per evitare le tasse sugli utili che potrebbero arrivare fino al 26%, secondo fonti ben informate, che hanno chiesto di non essere nominate in quanto le informazioni non sono pubbliche.

La filiale italiana della società avrebbe inviato il capitale a consociate estere collegate a Pfizer Production LLC e Pfizer Manufacturing LLC con sede nel Delaware. L’indagine sul gigante del farmaco con sede a New York è iniziata a febbraio e copre il 2017, 2018 e 2019, hanno detto le fonti.

L’indagine non significa necessariamente che Pfizer sia effettivamente coinvolta in atti illeciti. Al termine dell’indagine, i risultati saranno esaminati dall’Agenzia delle Entrate, che ha il potere di valutare potenziali sanzioni e pagamenti delle tasse se lo ritiene giustificato.

“Le autorità fiscali italiane controllano e indagano regolarmente sulle tasse Pfizer e Pfizer collabora con tali controlli e indagini”, ha affermato il portavoce della società Pam Eisele in una risposta via e-mail alle domande. “Pfizer è conforme alle leggi e ai requisiti fiscali italiani.”

Il premier entrante Giorgia Meloni ha dichiarato mercoledì in parlamento che sotto la sua amministrazione il fisco si concentrerà maggiormente sulle grandi imprese e sulle multinazionali piuttosto che sulle piccole imprese locali che hanno spesso sostenuto le forze di centrodestra che compongono la sua coalizione.

Mercoledì a New York le azioni Pfizer sono scese brevemente prima di recuperare terreno chiudendo in rialzo dell’1% .

La guardia di finanza ha affermato che Pfizer ha deciso di non distribuire dividendi durante il periodo delle indagini, remunerando gli azionisti attraverso la riduzione del capitale sociale della società. Nei tre anni che vanno dal 2017 al 2019, Pfizer ha generato globalmente un totale di 33 miliardi di dollari di utile netto rettificato.

Un portavoce della Guardia di Finanza italiana con sede a Roma ha rifiutato di commentare.

Le accuse hanno una certa somiglianza con un caso che ha portato la società di lusso francese Kering SA, proprietaria del marchio Gucci, a raggiungere un accordo di 1,25 miliardi di euro, uno dei più grandi pagamenti di questo tipo mai effettuati da un’azienda in Italia.

L’indagine ha esaminato le attività presso la controllata svizzera Luxury Goods International dal 2011 al 2017 e si è concentrata sugli importi fatturati da Kering per attività svolte in altri paesi presso un centro logistico svizzero, dove ha pagato tasse inferiori rispetto a quelle che avrebbe pagato in Italia.

L’unità italiana di Pfizer ha iniziato a operare quasi 70 anni fa e impiega circa 2.000 persone. L’azienda ha uno stabilimento nelle Marche centrali, dove produce pillole per il cancro e i disturbi del sistema nervoso, e uno in Sicilia che produce farmaci iniettabili sterili come gli antibiotici.

Nota: «Pfizer coopera», afferma la portavoce di Pfizer Pam Eisele con Bloomberg. «Pfizer rispetta le norme fiscali e i requisiti dell’Italia», aggiunge Eisele.

Notizie correlate

Poco chiare le procedure d’acquisto dei vaccini anti Covid. Bourla, CEO Pfizer, si rifiuta di testimoniare

Si sta indagando sugli acquisti dei vaccini Covid-19 compiuti dalla Commissione per conto dei 27 paesi Ue. Acquisti accolti, all’inizio, da grandi elogi per il ruolo solidale svolto dall’Ue in un momento di grave emergenza, ma finiti poi nel mirino di due organi di vigilanza: prima dell’Ombudsman europeo, guidato da Emily O’Reilly (nella foto), poi della Corte dei conti Ue

La presidente dell’esecutivo comunitario, Von der Leyen, avrebbe violato il regolamento esistente per stipulare un accordo preliminare con Pfizer, aprendo la strada a un contratto da 1,8 miliardi di dosi di vaccino. In pratica, ha condotto una trattativa personale con l’industria farmaceutica, dimenticando di consultare, come previsto dalle normative vigenti, i rappresentanti dei Paesi membri e di documentare il suo operato.

Nel complesso, secondo una relazione della Corte dei conti Ue, resa nota a inizio settembre, la Commissione Ue ha acquistato dalle maggiori industrie farmaceutiche mondiali 4,6 miliardi di dosi, con una spesa di 71 miliardi di euro, la spesa singola più elevata mai fatta dall’Ue. Un acquisto considerato esorbitante, visto che gli abitanti dell’Ue sono 447,7 milioni, per i quali sono state acquistate ben 10 dosi a testa.

Una tabella allegata alla relazione della Corte dei conti indica che le varie case farmaceutiche, compreso Moderna, hanno venduto all’Ue da 200 a 300 milioni di dosi ciascuna. Tutte, tranne Pfizer, che ha fatto la parte del leone, con 2,4 miliardi di dosi consegnate in tre fasi, le prime due di 300 milioni di dosi (novembre 2020, febbraio 2021), la terza di ben 1,8 miliardi di dosi (maggio 2021). Il tutto con un incasso di 35 miliardi di euro, sui 71 spesi dall’Ue. Le indagini dell’Ombudsman e della Corte dei conti si sono concentrate soprattutto sulla terza consegna, in quanto il contratto con Pfizer stipulato da Von der Leyen non ha rispettato le regole in vigore sulla trasparenza degli atti.

Per questo, anche il Parlamento Ue ha deciso di vederci chiaro, con una Commissione presieduta dall’eurodeputata belga Kathleen Van Brempt, socialista, che la settimana scorsa si era recata in visita prima all’Ema, l’agenzia europea del farmaco, poi al quartier generale di BionTech, società farmaceutica tedesca che ha inventato il vaccino anti Covid prodotto da Pfizer. Molto attesa in commissione la testimonianza a Bruxelles per il 10 ottobre di Albert Bourla, ceo di Pfizer, che però ha rifiutato di testimoniare.

Il portavoce dell’azienda farmaceutica americana ha fatto sapere che all’audizione in Commissione, invece di Bourla, interverrà Janine Small, responsabile del gruppo per lo sviluppo dei mercati internazionali. Una furbata bella e buona, che ancora una volta non consentirà agli organi di controllo Ue di sapere che cosa c’era scritto negli sms che Von der Leyen e Bourla si sono scambiati prima del terzo contratto da 1,8 miliardi di dosi. Sms la cui esistenza è stata resa nota dal New York Times nel 2021 per descrivere la “relazione apparentemente accogliente” tra Von der Leyen e Bourla. All’epoca un piccolo scoop giornalistico, che oggi rischia di diventare una valanga.

(Fonte liberamente estratto da Italia Oggi)

Notizie correlate:

Comunicato Corte dei Conti Europea

Risposte della Commissione Europea alla relazione speciale della Corte dei Conti

Ombudsman inquiry on Commission President’s text messages is a wake-up call for EU