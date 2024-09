Derivati Idrossiantraceni: Le ricerche bioinformatiche confermano la sicurezza dei Sennosidi negli estratti vegetali

Gli estratti di Cassia angustifolia L. (Senna) sono utilizzati da sempre come lassativi.

Nel 2017 sotto segnalazione della Germania, l’EFSA L’autorità per la sicurezza alimentare dell’Europa ha svolto una relazione con una raccolta di pubblicazioni scientifiche veramente e a dir poco scarsa, incompleta ed errata giungendo alla conclusione che le specie botaniche contenenti i devivati Idrossiantraceni tra cui Aloe, Senna, Rabarbaro ecc.. sarebbero genotossiche e cancerogene.

Grazie a ricerche in vitro ho subito potuto smentire la genotossicità dell Aloe inquanto se presa come estratto, cioè considerando l’intero fitocomplesso (pool di molecole interno) l’estratto non portava fenomeni di alterazione dell’attività di mitosi nelle colture cellulari analizzate ne per quanto riguardava il nucleo né il citoscheletro.

Tali dati sono stati subito girati al Ministero della Salute e al Minimo delle Politiche Agricole Italiani e ovviamente alla precedente commissione europea.

Oggi a seguito di ulteriori ricerche e simulazioni computerizzate ho scoperto che anche i Sennosidi anch’essi accusati di cancerogenesi sono innocui se presi come avviene normalmente come intero fitocomplesso, infatti le simulazioni oltre a dare una bassissima biodisponibilità di assorbimento a livello epatico hanno escluso la possibilità che queste sostanze possano interessare target molecolari in grado di fare sviluppare forme tumorali al colon.

La loro azione dai dati ottenuti potrebbe essere rivolta verso il recettore ESR1 ingrandire di provocare forme metastatiche nel tumore al seno ma anche questo rischio è inesistente inquanto i Sennosidi vengono assunti come estratto vegetale e non in forma isolata, e proprio questa differenza che ci protegge o comunque rende innocue queste molecole per la presenza nel pool dell’estratto dei fitosteroli, in particolare del campesterolo in grado di inibire l’azione di ESR1 mutato.

Rendendo l’assunzione degli estratti di Senna sicura.

Lea ricerca non si fermerà a questi dati ma andrò avanti per tutelare il settore delle sostanze naturali.

