Riceviamo e pubblichiamo

Disability Card ha l’obiettivo di ridurre le barriere per le persone con disabilità e assicurare un riconoscimento uniforme dei diritti.

La Carta Europea della Disabilità è il documento che permette alle persone con disabilità di accedere a beni e servizi, pubblici o privati, gratuitamente o a tariffe agevolate.

La Carta Europea della Disabilità rientra all’interno del progetto europeo “EU Disability Card” che ha come obiettivo il mutuo riconoscimento della condizione di disabilità fra i paesi aderenti.

La Carta viene richiesta tramite una procedura online da parte del cittadino e successivamente viene spedita a casa.

Sulla Carta Europea della Disabilità sono presenti questi dati personali:

Una fotografia , formato fototessera, del titolare.

, formato fototessera, del titolare. Nome, cognome, data di nascita del titolare.

del titolare. Numero seriale e data di scadenza del documento.

e del documento. Un’apposita indicazione nei casi in cui il titolare necessiti di accompagnatore o di un maggiore sostegno.

o di un maggiore sostegno. Un QR Code contenente UNICAMENTE le informazioni relative all’esistenza della condizione di disabilità e quindi alla validità della Card (lettera “A”).

contenente UNICAMENTE le informazioni relative all’esistenza della condizione di disabilità e quindi alla validità della Card (lettera “A”). La scritta “EU Disability Card” in Braille.

Per certificare la propria condizione di disabilità basta esibire la Carta Europea della Disabilità e permettere la lettura del relativo QR Code all’operatore incaricato attraverso uno smartphone dotato di fotocamera e collegamento ad internet.

La Carta Europea della Disabilità sostituisce a tutti gli effetti i certificati cartacei e i verbali attestanti la condizione di disabilità.

Nota:

Che cos’è, invece, la ‘European Parking Card: mobilità senza barriere’?

“La European Parking Card completa l’offerta di strumenti per l’inclusione. Standardizza i permessi di parcheggio per disabili, permettendo a chi la possiede di parcheggiare nelle aree riservate in tutti i Paesi membri dell’UE. La carta consente anche l’accesso agevolato alle zone a traffico limitato e offre parcheggi gratuiti in molte città, garantendo così una mobilità facilitata e sicura per le persone con disabilità”.

