Grave lutto alla Sez. AIISF Cosenza. E’ venuto a mancare il giovane collega Angelo Viafora

È venuto a mancare, nella Sezione Provinciale AIISF di Cosenza, il giovane Collega Angelo Viafora.

Collega apprezzato da tutti per la sua gentilezza nel porgersi agli altri, per la sua umanità e per la sua disponibilità.

Professionista serio e scrupoloso, uomo benvoluto ed amato.

Un triste destino ha voluto che ci lasciasse così precocemente.

Il suo ricordo rimarrà, indelebile, nel cuore di chi lo ha conosciuto.

Alla famiglia una vicinanza, con il cuore.

Comunicato Sez. AIISF Cosenza

– Federata Fedaiisf –

La Redazione e tutta Fedaiisf si uniscono ai colleghi di Cosenza nell’esprimere le più sentite condoglianze ai familiari del caro collega Angelo Viafora