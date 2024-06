GSK Verona. Sciopero il 7 giugno

Il 7 giugno sarà ufficialmente il primo giorno di sciopero che le lavoratrici e i lavoratori della multinazionale britannica GSK con sede a Verona hanno deciso di effettuare per dare l’avvio ad una stagione di protesta tesa al ripristino delle “buone relazioni industriali”.

Si chiede un maggiore ascolto attivo della RSU e delle OO.SS nel rinnovo del contratto aziendale, ribadendo ancora una volta la necessità di conoscere i piani industriali da parte della Direzione Strategica, nel pieno rispetto del modello delle relazioni sindacali del settore chimico-farmaceutico

La multinazionale GlaxoSmithkline, presente in Italia dal 1932, dapprima impegnata nell’area della ricerca e sviluppo di farmaci nell’area produttiva di Verona e successivamente con l’espansione dei propri stabilimenti a Parma e Siena, anche nell’area dei biologici e vaccini, sembra che nonostante il settore farmaceutico in questiultimi anni abbia rappresentato per il Paese Italia un asset strategico per la produzione e l’esportazione, non stia sufficientemente investendo sul valore delle persone e della sua forza produttiva.

È infatti di queste ore la notizia che i sindacati e la RSU, con il mandato assembleare dei lavoratori, abbiano deciso ufficialmente di avviare una stagione di protesta, per aver revocato un’indennità unilateralmente senza discutere preventivamente con la RSU e per il il mancato riconoscimento di un pacchetto che contenga una cointeressenza economica degna di essere ritenuta di valore, e tale da poter dare un contributo al recupero del potere di acquisto del salario che ogni dipendente di GSK sta subendo dal 2021 dal contesto geo-politico e socio economico attuale

L’avvio della protesta si realizzerà con la costituzione di un presidio dei lavoratori venerdì 7 giugno a partire dalle 08:30 dinanzi la sede di GSK in Viale dell’Agricoltura a Verona, laddove saranno presenti anche i segretari territoriali dei sindacati Filctem CGIL- Femca CISL – Uiltec UIL che unitamente alla RSU porteranno dinanzi la porta della multinazionale le istanze di tutti i lavoratori della storica azienda scaligera.

