IA (Intelligenza Artificiale). Nvidia investe 50 milioni di dollari in casa farmaceutica

Il produttore di chip Nvidia investirà 50 milioni di dollari nella casa farmaceutica Recursion per accelerare lo sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale dell’azienda biotecnologica per la scoperta di farmaci. Subito dopo l’annuncio, le azioni di Recursion sono aumentate dell′80%, Anche le azioni di Nvidia hanno guadagnato, mettendo a segno oltre il 2% in più.

Recursion (che ha sede a Salt Lake City, nello Utah) utilizza modelli basati sull’intelligenza artificiale per identificare e progettare nuove terapie e offre tali modelli ad altri produttori di farmaci, tra cui Roche e Bayer.

La società utilizzerà i suoi set di dati biologici e chimici superiori a 23.000 terabyte [n.d.r.: 1 terabyte (TB) corrisponde a 1.000 gigabyte (GB) o 1.000.000 di megabyte (MB). 1 megabit, è 1 milioni di bit] per addestrare i suoi modelli di intelligenza artificiale sulla piattaforma cloud di Nvidia. Questi set di dati crescono di “centinaia di terabyte ogni settimana”, ha dichiarato Chris Gibson, CEO di Recursion, nel corso di una trasmissione. I modelli AI di solito richiedono grandi quantità di dati, tipicamente misurati in terabyte, per addestrarli.

Nvidia può quindi potenzialmente concedere in licenza quei modelli di intelligenza artificiale su BioNeMo, il servizio cloud dell’azienda per l’intelligenza artificiale generativa nella scoperta di farmaci che è stato lanciato all’inizio di quest’anno.

L’investimento di Nvidia è l’ultimo esempio dell’attenzione per l’intelligenza artificiale che si fa strada nell’industria farmaceutica. I produttori di farmaci riconoscono sempre più il potenziale dell’intelligenza artificiale per fornire più rapidamente trattamenti salvavita alle persone.

Moderna ha dichiarato ad aprile che sfrutterà il potere dell’intelligenza artificiale per far avanzare la tecnologia dell’RNA, che viene utilizzata nei vaccini Covid. Un mese dopo, Google Cloud ha lanciato due nuovi strumenti basati sull’intelligenza artificiale che mirano ad aiutare le aziende biotecnologiche e farmaceutiche ad accelerare la scoperta di farmaci.

Nvidia, che produce chip utilizzati per alimentare l’IA, a giugno ha raggiunto per la prima volta un valore di mercato di mille miliardi di dollari a giugno, parte dell’aumento di oltre il 200% del prezzo del titolo dall’inizio di quest’anno sulla scia della forte domanda di intelligenza artificiale.

Nota:

Nel 2022 la società di Santa Clara [Nvidia] ha lanciato il processore H100. All’inizio sembrava un flop (costava troppo), poi è arrivata ChatGPT. Attualmente la maggior parte delle attività di assemblaggio per Nvidia è appaltata a Tsmc (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co). Secondo CNBC, Nvidia rappresenta il 95% della quota di mercato dei chip per l’IA.“L’adozione dell’intelligenza artificiale è a un punto di svolta. ChatGpt di OpenAi ha catturato l’interesse di tutto il mondo, consentendo agli utenti di sperimentare queste applicazioni in prima persona e mostrando ciò che è possibile fare con l’Ai generativa”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Nvidia Jensen Huang. ChatGPT è stata rilasciata da OpenAI, azienda dal 2019 finanziata da Microsoft e altri. Che prima ha esteso la partnership (23 gennaio), poi ha annunciato l’integrazione del servizio nel motore di ricerca Bing e nel browser Edge(7 febbraio).

OpenAI è un’organizzazione senza fini di lucro di ricerca sull’intelligenza artificiale con lo scopo di promuovere e sviluppare un’intelligenza artificiale amichevole (friendly AI) in modo che l’umanità possa trarne beneficio Alcuni scienziati, tra cui Stephen Hawking e Stuart Russell, credettero che se un’intelligenza artificiale avanzata ottenesse l’abilità di riprogettarsi da sola a una velocità sempre più elevata, una “esplosione di intelligenza” inarrestabile porterebbe all’estinzione dell’umanità. Elon Musk, uno dei fondatori di OpenAI, definisce l’IA come la “minaccia più grande per l’esistenza” del genere umano. OpenAI è stata strutturata come non profit cosicché i fondatori possono concentrarsi nella ricerca di un impatto positivo a lungo termine

Il segreto del successo di Nvidia è l’A100, un chip da circa 10.000 dollari che è diventato il vero must have dei professionisti dell’intelligenza artificiale. L’A100 è ideale per il tipo di modelli di apprendimento

automatico che alimentano strumenti come ChatGp (specializzato nel dialogo uomo macchina). ChatGPT è stato lanciato il 3 novembre 2022 e ha attirato l’attenzione per le sue risposte dettagliate e articolate, sebbene la sua accuratezza sia stata criticata. Sia l’apprendimento supervisionato che l’apprendimento per rinforzo hanno utilizzato istruttori umani per migliorare le prestazioni del modello.

Per apprendimento supervisionato si intende che alla macchina vengono forniti sia degli input (ossia dei dati), sia degli output, ossia alcuni esempi che corrispondano al risultato atteso. In questo modo, la macchina attraverso l’elaborazione dei dati deve comprendere il nesso tra input e output e ricavarne una regola generale da applicare anche in seguito.

Apprendimento per rinforzo (o rinforzato) è un metodo di apprendimento automatico che si basa sulla definizione di una «situazione» e una «risposta» in un ambiente dinamico. In questo caso, l’algoritmo di apprendimento cerca di imparare a prendere decisioni a seguito di una ricompensa o punizione (cioè il rinforzo) che riceve in seguito alle azioni che compie. In altre parole, il sistema di apprendimento deve imparare a selezionare l’azione giusta in base alla situazione in cui si trova

ChatGPT è un chatbot basato su intelligenza artificiale e apprendimento automatico sviluppato da OpenAI specializzato nella conversazione con un utente umano. La sigla GPT sta per Generative Pre-trained Transformer, una tecnologia nuova applicata al machine learning. L’Intelligenza Artificiale Generativa, detta anche IA generativa o GenAI, utilizza tecniche di Machine Learning e Deep Learning per generare nuovi dati, tra cui immagini, musica e testo, che non esistevano in precedenza.

Chat bot, chatbot o chatterbot, è un software progettato per simulare una conversazione con un essere umano. Lo scopo principale di questi software è quello di simulare un comportamento umano e sono a volte definiti anche agenti intelligenti.

GPT2 è un sistema di IA che genera del testo tramite un tono e un argomento. Per esempio, quando gli è stata data in input la prima frase del romanzo “1984” di George Orwell, ha prodotto un racconto di un futuro plausibile ambientato in Cina. A differenza dei precedenti prodotti di OpenAI, GPT2 non è stato diffuso subito al pubblico per evitarne un uso illecito, ad esempio la scrittura di notizie false

ChatGPT è stato criticato perché ha spesso le «allucinazioni», nel senso che spesso inventa le sue risposte solo per evitare di ammettere l’ignoranza. Qualsiasi utente che abbia cercato una risposta oggettiva da ChatGPT lo sa. Un errore simile ha causato una perdita di 100 miliardi di dollari a Google quando hanno annunciato il loro embrionale software IA: Bard. La soluzione di Nvidia alle allucinazioni dell’IA si chiama «NeMo Guardrail». È essenzialmente un altro livello di intelligenza artificiale in grado di «guidare» il software di riferimento. Mentre ChatGPT utilizza i suoi dati per prevedere quale risultato «sputerà fuori», NeMo li userebbe per controllare la correttezza della risposta. In altre parole, ChatGPT utilizzerà i dati per sviluppare una risposta, mentre NeMo eseguirà gli stessi dati per verificarne la plausibilità. Se NeMo non trova dati corrispondenti, la risposta sarà semplicemente «Non lo so».

