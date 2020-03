IQVIA, in piena emergenza coronavirus, controlla con la complicità di alcuni medici se gli ISF telefonano per far “propaganda”

Un medico ci segnala di aver ricevuto la mail che riportiamo sotto. Il medico ci esprime tutto il suo disappunto per una iniz iativa del genere che, secondo lui, rappresenta non solo una mancanza per lo meno di sensibilità in un momento come questo di emergenza sanitaria, ma anche un’iniziativa del tutto fuori luogo e un’opera di sciacallaggio. Il medico ci chiede se è tutto legale come dicono.

Egr. Dottore, ovviamente non c’è niente di legale in operazioni di questo genere semplicemente perché è una operazione di marketing che ha come fine il monitoraggio dell’informazione scientifica. Come è, o per lo meno, dovrebbe, essere noto l’informazione scientifica del farmaco secondo gli art. 122 e 126 del D.Lgs. 219/06 dipende da un servizio scientifico indipendente dal marketing e sul quale il marketing non può effettuare nessun controllo. L’anonimato è solo formale, basta sapere chi sono i medici partecipanti ed è facile risalire all’ISF configurando così una violazione della legge 300 del 1970 per controllo improprio dell’attività lavorativa. Inoltre è una violazione all’applicativo regionale dell’Emilia Romagna sull’informazione scientifica.

In un momento poi di emergenza sanitaria da coronavirus, tralasciando la sensibilità che è un’utopia per gente come questa, tutti i medici sono totalmente presi e occupati a fronteggiare l’emergenza, una cosa del genere turba (per essere buoni) per lo meno un servizio di pubblica necessità o utilità (art. 340 c.p.). Se poi vogliamo parlare di un nostro parere, in una momento come questo cose del genere sono una vergogna per gli essere umani. Speriamo che sia una bufala!

Gentile Dott. / Dott.ssa

IQVIA ( www.iqvia.com ) è lieta di invitarla al nuovo studio internazionale sulla Promozione farmaceutica denominato:

Channel Dynamics

Nonostante il nostro paese si trovi in un momento cosi difficile, IQVIA prosegue con la sua missione: Aiutare a migliorare il settore farmaceutico sanitario attraverso l’analisi e la ricerca.

Tale studio, al quale partecipa un numero limitato di medici in 38 paesi a livello mondiale, ha come fine il monitoraggio dell’Informazione Scientifica.

Le modalità di partecipazione sono molto semplici e veloci: quando riceverà informazioni promozionali (In questo mese telefoniche e via mail a causa delle misure anti-coronavirus) da aziende farmaceutiche sarà sufficiente compilare dei brevi questionari on-line, attraverso il link che le forniremo. In questo studio il nome del medico partecipante ed i dati inseriti vengono elaborati nel rispetto dell’anonimato e delle norme in materia di protezione dei dati personali del nuovo Regolamento UE 2016/679.

INCENTIVI

Per ringraziarLa della sua cortese collaborazione, alla fine di ogni trimestre, Le verrà riconosciuto un omaggio a scelta tra distinti prodotti quali:

· Riviste Mondadori: Abbonamenti annuali o semestrali di tutte le riviste attualmente in vendita.

· Prodotti Enogastronomici: Composizioni di ceste a sua scelta.

· Gift card: Libri, film, musica per quanto riguarda prodotti: Amazon, Feltrinelli, Mondadori. Casa e moda relativi alle marche: Coin, Zalando, KASANOVA, Piquadro. Informatica ed elettrodomestici acquistabili su: Amazon, Euronics, MediaWorld, TRONY, Apple, Microsoft. Viaggi, Sport e tempo libero relativi ad acquisti su: Ryanair e Decathlon

· Ricariche Telefoniche: TIM, TRE, VODAFONE, PosteMobile, WIND, FastWeb, COOPVoce.

CONFERMA PARTECIPAZIONE

Se disponibile a partecipare, la preghiamo di rispondere a questa email indicando:

· Specialità con cui sta esercitando attualmente

· Recapito telefonico (Imprescindibile per eventuali importanti comunicazioni)

· Media delle visite degli informatori che riceve mensilmente

Una volta ricevuta la sua conferma, le invieremo tutte le informazioni necessarie per iniziare a partecipare.

In attesa di un suo riscontro le porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Learn more about IQVIA™

Le garantiamo che agiamo in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili, compresi quelli relativi alla protezione dei dati personali, nonché alla British Healthcare Business Intelligence Association (BHBIA), Market Research Society (MRS), European Pharmaceutical Marketing Research Association (EphMRA ) e codici e linee guida per la ricerca di mercato di ESOMAR.

Le sue risposte e tutte le informazioni personali che fornisce nel completamento dei nostri sondaggi, saranno elaborate dal gruppo di società IQVIA (“IQVIA”) sulla base del principio di esigenza del sapere, allo scopo di informare IQVIA e i suoi clienti sulle attuali tendenze delle attività promozionali dell’industria farmaceutica e per i limitati scopi di contatto specificati di seguito. Le sue risposte potrebbero anche essere utilizzate da IQVIA per creare informazioni non identificabili, che potremmo utilizzare da sole o in forma aggregata con informazioni ottenute da altre fonti, per ottenere maggiori approfondimenti in quest’area.

Potremmo ricontattarla ai fini di controllo qualità e / o per esplorare il suo interesse a partecipare ad ulteriori studi correlati a oncologia IQVIA, inclusi studi clinici.

Partecipare a questa ricerca di mercato non costituisce un incentivo a prescrivere, fornire, somministrare, raccomandare, acquistare o vendere alcun farmaco.

Può ritirarsi dalla ricerca di mercato in qualsiasi momento. Se desidera revocare il consenso al nostro trattamento delle sue informazioni personali come descritto nel presente documento, la preghiamo di scrivere a italian@es.imshealth.com

______________