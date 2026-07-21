In AbbVie per le elezione della RSU e RLSA il 72% dei voti a Filctem

La Filctem Cgil primo sindacato in AbbVie (Roma) nel rinnovo delle RSU con il 72% dei consensi Comunicato Filctem – 21 luglio 2026 .

In una fase di profondi cambiamenti che stanno interessando il settore farmaceutico e il mondo del lavoro, le lavoratrici e i lavoratori di AbbVie Roma hanno scelto con chiarezza di rafforzare il ruolo della rappresentanza sindacale, premiando la Filctem Cgil con un consenso ampio e inequivocabile.

La straordinaria partecipazione al voto, con un’affluenza vicina all’80%, conferma il forte senso di appartenenza e la volontà delle lavoratrici e dei lavoratori di essere protagonisti della vita democratica dell’azienda.

Nelle elezioni per il rinnovo della RSU e della RLSA della sede di direzione di AbbVie Roma, da cui dipendono il personale amministrativo e gli Informatori Medico Scientifici operanti sull’intero territorio nazionale, la Filctem Cgilha ottenuto uno straordinario risultato, conquistando il 72% dei consensi ed eleggendo 10 delegati, confermandosi ancora una volta la prima organizzazione sindacale e conquistando la maggioranza assoluta della rappresentanza.

La Uiltec UIL ha ottenuto il 26% dei voti, eleggendo 3 delegati, mentre la Femca CISL si è fermata al 2%, senza conseguire alcun seggio.

Si tratta di un risultato che nasce da un percorso costruito collettivamente. La lista Filctem Cgil ha saputo coniugare l’esperienza dei delegati uscenti con l’entusiasmo e le competenze di nuove candidature, lavorando in piena sintonia con la Segreteria del Comprensorio per elaborare un programma condiviso, concreto e vicino ai bisogni delle lavoratrici e dei lavoratori.

Particolarmente significativa è stata anche la composizione della lista, formata per il 50% da donne, a conferma dell’impegno della Filctem Cgil nel promuovere una rappresentanza inclusiva, equilibrata e capace di valorizzare tutte le professionalità presenti in azienda.

Il programma elettorale ha posto al centro temi concreti e di grande attualità: la difesa del potere d’acquisto attraverso il rafforzamento della contrattazione aziendale; una rimodulazione dello smart working per favorire una migliore conciliazione tra vita e lavoro; una maggiore attenzione ai carichi di lavoro, alla salute e al benessere organizzativo; il coinvolgimento delle lavoratrici e dei lavoratori nelle scelte che incidono sulla qualità del lavoro; la valorizzazione delle competenze e dei percorsi professionali; la piena applicazione del CCNL Chimico Farmaceutico attraverso la costituzione di Osservatori aziendali dedicati alla formazione, all’intelligenza artificiale e all’evoluzione dell’informazione scientifica.

Filctem Cgil

La nostra organizzazione ringrazia tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori che hanno partecipato al voto e, in particolare, coloro che ci hanno rinnovato la loro fiducia.

“Quello conseguito nelle elezioni RSU di AbbVie Roma – spiega Lorenzo Attimonelli, segretario generale Filctem Cgil Territoriale – è un risultato di straordinario valore sindacale e politico. Il 72% dei consensi, la maggioranza assoluta della RSU e l’elevata partecipazione al voto rappresentano un riconoscimento al lavoro svolto dal nostro sindacato e alla credibilità di un progetto costruito insieme alle lavoratrici e ai lavoratori”.

“Questo successo nasce da un autentico lavoro di squadra – ha proseguito -. I delegati uscenti, i nuovi candidati e la Segreteria del Comprensorio hanno costruito insieme un programma concreto e condiviso, mettendo al centro la tutela del lavoro, la valorizzazione delle professionalità, l’innovazione e la partecipazione. È questo metodo che è stato premiato dalle lavoratrici e dai lavoratori.

La scelta di presentare una lista composta per il 50% da donne conferma la volontà della Filctem Cgil di investire sul rinnovamento della rappresentanza, sulla parità di genere e sul valore delle competenze. Una scelta che guarda al futuro e rende il nostro sindacato ancora più rappresentativo della comunità di lavoro.

Il consenso ottenuto assume un rilievo che va oltre la sede di direzione di Roma. AbbVie è una delle principali multinazionali del settore farmaceutico e questo risultato rafforza il ruolo della Filctem Cgil in una realtà strategica per l’intero comparto, dimostrando che un sindacato competente, partecipato e vicino alle persone continua a essere il punto di riferimento per chi lavora.

Ringrazio tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori che hanno partecipato al voto e che hanno scelto la Filctem Cgil. Un ringraziamento particolare va alle candidate e ai candidati della nostra lista, ai delegati uscenti e a tutta la squadra che ha reso possibile questo importante risultato. Da domani saremo ancora più impegnati a meritare questa fiducia, rappresentando con competenza, autonomia e determinazione il personale della sede e gli Informatori Medico Scientifici. Questo consenso non rappresenta un punto di arrivo, ma l’inizio di una nuova stagione di partecipazione, contrattazione e tutela del lavoro”: ha concluso.

Nota: Oggi, AbbVie è presente in oltre 70 paesi, conta circa 55.000 dipendenti, 22 fra centri di Ricerca&Sviluppo e produzione nel mondo. La Ricerca&Sviluppo di AbbVie è impegnata in aree terapeutiche caratterizzate da bisogni medici non ancora soddisfatti. In Italia dal 1949, inizialmente come Abbott, oggi AbbVie conta nel nostro paese circa 1.600 persone.

Ha il proprio sito produttivo a Campoverde di Aprilia (LT), che esporta in oltre 130 paesi. (Fonte: AbbVie)