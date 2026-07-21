Novo Nordisk negli USA porta Eli Lilly in tribunale: pubblicità ingannevole sui farmaci anti-obesità

Novo Nordisk cita in giudizio Eli Lilly: sotto accusa campagne basate su dati superati per esagerare l’efficacia dei farmaci GLP-1

Forbes – 21 luglio 2026

Novo Nordisk, casa produttrice dell’Ozempic, martedì ha fatto causa in tribunale federale alla rivale Eli Lilly (produttrice di farmaci GLP-1), accusandola di utilizzare “studi superati e selezionati ad hoc” per creare campagne pubblicitarie presuntamente ingannevoli volte a esagerare l’efficacia dei propri prodotti.

Novo Nordisk ha detto di aver presentato una causa presso il tribunale federale del New Jersey martedì, accusando Eli Lilly di violare le leggi statali e federali sulla pubblicità ingannevole e sulla concorrenza sleale.

Novo Nordisk ha detto di aver presentato una causa presso il tribunale federale del New Jersey martedì, accusando Eli Lilly di violare le leggi statali e federali sulla pubblicità ingannevole e sulla concorrenza sleale. La causa accusa Lilly di un “modello a livello nazionale di pubblicità ingannevole” che “confonde i consumatori”, e Novo Nordisk ha detto di aver scelto di citare in giudizio dopo che Lilly non ha ritirato i suoi annunci a seguito di una richiesta di cessazione e desistenza.

Novo dice che una campagna pubblicitaria creata da Lilly usa una dose datata del Wegovy di Novo per confrontarla sfavorevolmente con lo Zepbound di Lilly, accusando la società di trattenere informazioni su una dose più alta di Wegovy approvata dalla Food and Drug Administration a marzo.

L’annuncio di Lilly che confronta Zepbound e Wegovy è “specialmente fuorviante perché non c’è una prova clinica testa a testa che confronta le dosi più alte di questi due medicinali”, dice Novo.

Novo ha anche indicato una campagna pubblicitaria che Lilly ha gestito confrontando Ozempic sfavorevolmente con il Mounjaro di Lilly, accusando la campagna di confrontare un’alta dose di Mounjaro con una dose più bassa di Ozempic, nonostante una dose più alta sia stata approvata dalla FDA.

Forbes ha contattato Novo Nordisk ed Eli Lilly per un commento.

Novo ha dichiarato di puntare a un’ingiunzione permanente da parte del tribunale che imponga a Lilly di ritirare le campagne di “pubblicità comparativa ingannevole” e di avviarne una “correttiva”. Se Lilly non provvederà al ritiro volontario degli annunci, Novo chiederà un’ingiunzione preliminare, ovvero un provvedimento cautelare provvisorio che blocchi la messa in onda delle pubblicità.

700 milioni. Questa è la numero di impressioni che Lilly ha raccolto sulla sua campagna pubblicitaria Zepbound da quando ha iniziato ad andare in onda alla fine di aprile, ha affermato Novo Nordisk nella causa. Novo afferma che la “ampiezza” della campagna pubblicitaria sta causando “danno competitivo” e che i “falsi messaggi di superiorità stanno raggiungendo un vasto pubblico sempre crescente di potenziali pazienti”.

Forbes. Novo Nordisk Sues GLP-1 Rival Eli Lilly For Misleading Advertising

Novo Nordisk takes action to stop multiple misleading national GLP-1 advertising campaigns by Eli Lilly

Come dettagliato nella denuncia di Novo Nordisk, le attuali campagne pubblicitarie di Lilly hanno intenzionalmente selezionato studi obsoleti che confrontano le dosi più alte di Lilly con le dosi più basse dei farmaci di Novo Nordisk, presentando ingannevolmente tali risultati come prova di un’ampia superiorità a livello di prodotto mentre seppelliscono o omette un contesto clinico critico

“Man mano che diventano disponibili opzioni di trattamento nuove e più efficaci, le persone meritano informazioni accurate che riflettano le ultime prove scientifiche e le aiutino a prendere decisioni di cura informate”, ha affermato John F. Kuckelman, vicepresidente senior e Group General Counsel, Novo Nordisk. “Le aziende sanitarie hanno la responsabilità di mantenere le loro affermazioni pubbliche accurate e aggiornate – le dichiarazioni di non responsabilità inefficaci e in stampa fine non risolvono l’impressione fuorviante creata dalle principali campagne nazionali”.