Paolo Pelini: La Ricerca sui Botanicals in ambito Veterinario va Migliorata!

Come Responsabile del CCDSSN Centro di Controllo e di Divulgazione Scientifica Sulle Sostanze Naturali e come Scienziato Erbochimico esperto in Farmacognostica e Naturopata per Animali (Naturopata Veterinario) mi sento di lanciare l’appello ad intensificare la ricerca scientifica in ambito delle cure naturali ad uso animale, infatti problemi seri come la farmacoresistenza ci impongono di trovare nuove strade più efficaci nella lotta alle minacce per la salute dei nostri animali d’affezione ma anche di allevamento, in quanto la loro salute riverbera nella nostra in molti modi!

Le soluzioni devono partire da una più stretta collaborazione tra noi Professionisti, fino ad arrivare ad un più attento controllo di qualità sui botanicals che però non deve basarsi solo sul controllo di contaminanti adulteranti ma una vera e propria caratterizzazione della specie botanica dichiarata con tecnologie quali la cromatografia HPTLC e la P-TLCSCAN e altre tecnologie di laboratorio, passando per una attenta revisione scientifica da parte di noi esperti per fornire nostri amici animali le migliori risorse erboristiche e fitoterapiche che la natura ci mette a disposizione.

Paolo Pelini

Professione Erbochimico / Naturopata per Animali

Consulenza e Ricerca Controllo Qualità e Valutazione Farmacognostica e Citotossicologica degli Estratti Vegetali di Piante Officinali, Microalghe e Gemmoderivati e Ricerche Microbiota Piante Officinali

Responsabile Scientifico: Centro di Controllo e Divulgazione Scientifica sulle Sostanze Naturali – CCDsSN

