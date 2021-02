Pfizer, la Corea del Nord ha tentato un attacco informatico contro la casa farmaceutica

La Corea del Nord ha tentato un attacco informatico contro l’azienda farmaceutica Pfizer. Non sappiamo ancora se l’iniziativa ha avuto successo e a quali dati riservati abbiano avuto accesso gli hacker nordcoreani.

Lega Nerd – di Umberto tentenna – 16 febbraio 2021

Corea del Nord – denuncia l’agenzia di controspionaggio sudcoreana – ha tentato un attacco informatico alla Pfizer, casa farmaceutica dietro uno dei vaccini per il Covid-19 approvati e attualmente in fase di distribuzione.

Non conosciamo ancora la portata dell’attacco informatico. L’agenza specifica che allo stato attuale non sappiamo se gli hacker del regime nordcoreano abbiano compromesso informazioni riservate e – in caso positivo – a quali dati della Pfizer abbiano avuto accesso.

La Corea del Nord, scrive la BBC, dovrebbe ricevere 2 milioni di dosi del vaccino AstraZeneca-Oxford nel corso delle prosime settimane.

Questo è solo l’ultimo episodio di una lunga serie di attacchi condotti da agenzie governative a danno delle aziende e degli istituti di ricerca attivi nella corsa al vaccino. Era stata Microsoft, lo scorso novembre, a lanciare l’allarme segnalando un attacco coordinato di alcuni team di hacker contro diverse aziende, tra cui la stessa Pfizer. Microsoft aveva ricostruito la dinamica dell’attacco risalendo a tre team di cybercriminali di Stato: Zin e Cerium, entrambi della Corea del nord, e il russo Fancy Bear.

La Corea del Nord è considerata di gran lunga uno dei Paesi non Nato con la maggiore potenza di fuco sul fronte della cyberguerrilla — assieme ad Iran, Cina e Russia. Il Paese usa i suoi hacker frequentemente non solo per rubare segreti militari o tecnologici, ma anche per finanziare le casse dello Stato attraverso campagne ransowmare o di riciclaggio di denaro attraverso l’uso di criptovalute.

