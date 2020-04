Regione Lazio. Interrogazione perché si limiti l’attività degli ISF

● in particolare, alcune regioni (quali Puglia Basilicata, Campania, Sicilia, Sardegna, Emilia Romagna e Marche) hanno emanato un’ordinanza per comunicare la sospensione dell’attività di informazione scientifica presso le strutture Sanitarie regionali;

● la Regione Lazio relativamente all’attività degli informatori scientifici farmaceutici non ha adottato un provvedimento specifico uniforme per tutto il territorio, ma sono intervenute solo alcune ASL territoriali (ASL Latina, ASL Rieti, Policlinico Gemelli, Policlinico Tor Vergata e Asl Roma 2) che in ordine sparso hanno limitato, senza alcuna scadenza, l’accesso degli informatori farmaceutici nei vari nosocomi del territorio di competenza;

● per esempio, Il Policlinico Gemelli permette l’accesso agli informatori farmaceutici solo in casi di notevole necessità purché compilino un modulo che dichiari di non essere stato in zone “rosse” o di non aver avuto contatti con persone provenienti dalla Cina, ecc., mentre l’Asl di Latina vieta l’accesso dell’informatore salvo casi di urgenza previo appuntamento preso di volta in volta con il Direttore Medico del presidio ospedaliero e ancora, l’asl di Rieti permette la visita a tutti ma con mascherina;