Verso il Testo Unico della legislazione farmaceutica, incontro al Ministero della Salute con gli stakeholders

Si è tenuto questa mattina, 31 luglio 2025, presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati, l’incontro promosso dal Sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato per presentare lo schema di disegno di legge delega al Governo per la redazione del Testo Unico della legislazione farmaceutica.

Un appuntamento che ha rappresentato un momento decisivo di confronto tra istituzioni e stakeholder del settore, nel percorso avviato lo scorso 8 maggio per una profonda revisione del quadro normativo farmaceutico (Comunicato stampa 8 maggio 2025).

L’obiettivo della riforma è semplificare una normativa oggi diffusa in decine di provvedimenti stratificati nel tempo, creando un sistema organico, moderno e coerente con le esigenze dei cittadini e del comparto farmaceutico.

Il Testo Unico mira infatti a garantire maggiore equità e tempestività nell’accesso alle cure, rafforzare l’efficienza della filiera e assicurare la sostenibilità dell’intero sistema, con un impianto normativo chiaro, coordinato e stabile.

La legge delega coinvolge più ministeri – Salute, Economia e Finanze, Imprese e Made in Italy, Ambiente, Giustizia – e troverà piena attuazione attraverso i decreti successivi, in raccordo con Parlamento e Conferenza Stato-Regioni.

L’evento è stato aperto dai saluti istituzionali di rappresentanti del Governo, del parlamento e delle autorità locali. Presenti, tra gli altri, il Ministro della Salute Orazio Schillaci, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud Luigi Sbarra, il Sottosegretario di stato al Mimit Fausta Bergamotto, il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il Sindaco di Napoli e Presidente ANCI Gaetano Manfredi.

Il Sottosegretario Gemmato ha introdotto i lavori, illustrando l’approccio strategico del Governo, affiancato dal Ragioniere dello Stato, Daria Perrotta, che ha offerto un primo inquadramento tecnico sul contenuto della delega.

A seguire, la sessione di ascolto ha dato voce ai principali attori della filiera farmaceutica – dall’industria alla distribuzione, dai farmacisti alle associazioni di pazienti – offrendo un confronto aperto e costruttivo su alcuni temi centrali della riforma:

il miglioramento dell’accesso ai farmaci, in particolare per pazienti con patologie croniche, rare o invalidanti;

la revisione dei tetti di spesa e dei meccanismi di payback;

il rafforzamento delle farmacie territoriali e dei servizi di prossimità;

la digitalizzazione dei processi e l’interoperabilità dei sistemi informativi;

la riorganizzazione della filiera produttiva e distributiva, con particolare attenzione alla produzione nazionale di principi attivi.

L’incontro ha confermato la volontà istituzionale di procedere con una riforma condivisa e lungimirante, capace di mettere al centro il cittadino e di accompagnare il sistema farmaceutico verso una maggiore innovazione e sostenibilità.

Per approfondire:

“Abbiamo le idee chiare rispetto alle nostre aspettative” in merito al Testo unico della legislazione farmaceutica. “C’è bisogno di aggiungere l’1% alle risorse dedicate alla spesa farmaceutica per riportare il Payback ai livelli del 2023, prenderci 3 anni durante i quali investire questa percentuale, e poi eliminare questa tassa, che è una barriera non tariffaria che pesa sulle imprese per quasi 3 miliardi nel 2025”.

Lo ha detto Marcello Cattani, presidente di Farmindustria, al convegno ‘Verso il testo unico della legislazione farmaceutica’, organizzato alla Camera dei deputati su iniziativa del sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, per promuovere un primo momento di confronto istituzionale sul percorso di riforma del comparto.